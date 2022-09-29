Ian Kasırgası muhabiri uçuruyordu. Sen kendini Reha Muhtar'ın muhabiri mi sandın şov yapacak

ABD'de Florida eyaletine bağlı Fort Mayer kentine ulaşan kasırga nedeniyle bir iki saat içinde sokaklar ve binaların giriş katları ile otoparklar sular altında kalırken, sel sularının bazı araçların boyuna ulaştığı görüldü. Kasırga bölgesindeki gelişmeleri aktaran muhabirin yaşadığı zor anlar sosyal medyada gündem oldu.

Fırtınanın sebep olduğu okyanus dalgalarının etkisiyle su seviyesi yer yer 2 metreye kadar yükseldiği kentte ve civar bölgelerde, elektrik kesintilerini takip eden "poweroutages.us" internet sitesindeki bilgilere göre 1 milyona yakın kişi elektriksiz kaldı.

1965 TARİHİNDEN BU YANA BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

Yaklaşık 240 kilometre hızla karaya ulaşan Ian Kasırgası, Florida'nın kuzeyine doğru ilerlerken, zincir mağaza yönetimleri kasırga güzergahındaki 70 şubenin kapatılacağını veya çok kısıtlı saatlerde açık kalacağını duyurdu. Ian'ın karaya en yüksek hızla inen kasırga olduğu tespitini paylaşan meteoroloji uzmanları, Fort Mayer'deki su seviyesinin, ölçümlerin yapılmaya başlandığı 1965'ten bu yana en yüksek rakam olduğunu kaydetti.

YÜZLERCE UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

American Airlines, eyaletin çoğu bölgesinde hayatı felç eden kasırga nedeniyle Kuzey Carolina, Güney Carolina ve Georgia gibi Florida'ya yakın eyaletlere yapılan uçuşlarda, yolcuların tarih değişiklikleri hizmetlerini ücretsiz yapacağını açıkladı. ABD'li hava yolu şirketi, kasırganın ilk gününde 600 civarında uçuşu iptal etmek zorunda kaldı.

MUHABİRİN YAŞADIĞI ZOR ANLAR KAMERAYA YANSIDI

2.5 milyon kişi için tahliye emri verilen ABD'de canlı yayında son gelişmeleri veren bir muhabirin yaşadığı zor anlar ise sosyal medyada büyük ses getirdi. Videoda rüzgarın etkisiyle ayakta durmaya ve konuşmaya çalışan muhabirin kendisine doğru koparak gelen ağacın darbesiyle yere düştüğü görülürken, yayına devam etmek için yol kenarındaki tabelaya tutunduğu o anlar da dikkat çekti.