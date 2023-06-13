Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti

Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK) bugün cezaları açıkladı.

Beşiktaş ve Trabzonspor'a para cezası kesilirken, Beşiktaş İletişim Direktörü Meriç Müldür, sosyal medyadan yaptığı paylaşım sonrası 'sportmenliğe aykırı hareket' nedeniyle ceza aldı.

PFDK'nın açıklamasında, ''BEŞİKTAŞ A.Ş. görevlisi MERİÇ MÜLDÜR'ün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4 maddeleri uyarınca 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.'' ifadeleri kullanıldı.

MERİÇ MÜLDÜR NE DEMİŞTİ?

Meriç Müldür, sosyal medyadan, ''Bu sezon hak, hukuk, adalet kalmadı da TFF ligin iyice suyunu çıkaracak gibi. Düşme de kaldırılırsa sadece GS'yi şampiyon yapmak uğruna oynanmış bir lig olacak.'' paylaşımını yaptı.

AHMET NUR ÇEBİ BÜYÜKEKŞİ'Yİ ELEŞTİRMİŞTİ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçen gün düzenlediği basın toplantısında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi desteklemeyeceğini söyleyip, "Mehmet Büyükekşi aday olabilir. İyi niyetle çalışıyor ama başarılı değil. Kendisini buraya gelirken desteklemedim, bir daha aday olursa da desteklemeyeceğim. Ondan daha iyi futboldan anlayanlar var bu ülkede. MHK'nin başkanını değiştireceğine, kendi gitmeyi düşünmeli." dedi.

Çebi Büyükekşi ile ilgili sözleri şu şekilde;

"TFF Başkanı'nın da buna katılması, bu ifadeyi tekrar etmesi düşündürücüdür. Bu da kocaman bir yanlıştır. Aynı soruyu ona da soruyorum. Puan farkı 5 olsaydı bu açıklamayı ne şekilde değiştirirdiniz, nasıl ifade ederdiniz? Puan kavgası veriyoruz diye algı oluşturuldu. Biz adalet istedik. Bizim istediğimizin mantık dışı olduğu söyleniyor. Deprem bitmiş, 3 gün sonra 'İki yol var birini tercih edeceğiz.' diyorsunuz. Biri bizim önerdiğimiz yoldu, diğeri de uygulamada olan yoldu. O gün neden iki yol var dediniz? Çelişen ifadeler rahatsızlık oluşturur. Bir başka takımın yapmış olduğu açıklamaya paralel açıklama yapmanız taraf olduğunuzu hissettirir.

Son zamanlarda Beşiktaş'la ilgili söylemleriniz camiamızda rahatsızlık oluşturmuştur. Beşiktaş'a bir özür borcunuz olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'la barışmak adına bunu yapmanızı bekliyorum. Eğer TFF başkanlığı yapacaksa, tüm takımlara eşit mesafede olduğunu hissettirmek zorundadır. Biz puan kovalamadık, adalet kovaladık. Ancak (onlar) algı kovaladılar. Akıl dışıymış. Sen niye akıl dışı bir şeyi ifade ediyorsun? İki alternatif var diyorsanız, bu ikisinden birini akıl dışı ilan etmeyin."

"TFF Başkanı'nı yaşadığımız olaylar nedeniyle başarılı bulmuyorum. Sürekli ceza almaktan herkes yoruldu. Beşiktaş Başkanı'nı bir hafta içinde 3 kere ceza kuruluna göndermek ne anlama geliyor bilmiyorum. Kurullar adaletliyse, Beşiktaş'la ilgili rencide edici ifadelerinden dolayı biz de TFF Başkanı'nın kurullarda cezalandırılması üzerine talepte bulunacağız. Beşiktaş büyük camiadır, rencide edecek cümle kuramazsınız."

"Beşiktaş'la olan ilişkisi tavrımı belirleyecektir. Kendisinin kötü niyetli olmadığını kabul edebilirim. Önemli olan camiama bunu hissettirebilmesi. Göreve devam etmek istiyorsa, herkese eşit olması gerektiğini biliyorsa, bunu hissettirmesi lazım. Tüm spor kamuoyunda TFF Başkanı'nın Beşiktaş'a karşı husumeti olduğu algısı var. Böyle hissediliyor. 'Bunu düzelt.' diyorum. Bu kulüplerin abisi biziz. Bize karşı olan tutumunuzda iyi niyetliyseniz, gösterin insanlara. Galatasaray Başkanı'nın beyanına ertesi gün devam ederseniz, bu algıya hizmet etmiş olursunuz."