Sen misin siyonizmi fare ile eleştiren! Efsanenin biletini kesiyorlar

İngiltere Milli Takımı ile başarıdan başarıya koşan Gary Lineker aktif futbol hayatını bitirdikten sonra televizyonlarda yorumculuk yapmaya başladı. Yeşil zemindeki başarısını televizyon ekranlarında da sürdüren Lineker'in adı BBC ile özdeşleşti. 26 yıldır aynı kurumda çalışan ve yaptığı açıklamalarla milyonların sevgisini kazanan Lineker, BBC'nin en çok kazanan yorumcusu oldu.

64 yaşındaki futbol adamı, sosyal medyasından sadece sahayı değil güncel olayları da takip ediyor. Sosyal medyasından paylaşımlar yapıyor. Ancak bunlar Lineker'in başını derde sokuyor. Lineker, Mart 2023’te, hükümetin sığınma politikasıyla ilgili yaptığı paylaşımda kullanılan dili “1930’lar Almanyası’ndaki söylemlerden çok da farklı değil” şeklinde nitelediği için tarafsızlık ilkesine aykırı davrandığı gerekçesiyle BBC tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı. Olayın ardından BBC, sosyal medya kurallarını güncelledi. Gerek haber ve güncel programlar dışında kalan, Match of the Day dahil amiral gemisi yapımların sunucularının BBC’nin tarafsızlık ilkesine dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. Kasım 2024’te Lineker, Match of the Day programından ayrıldığını duyurdu. Ancak FA Cup ve Dünya Kupası yayınlarında BBC ile çalışmaya devam edeceğini açıkladı.

BBC'de Lineker krizi giderek büyüdü. Yorumcu, geçen ay verdiği bir söyleşide "BBC sanırım artık ayrılmamı istiyor. Böyle bir izlenim var" dedi. Kurumsa buna doğrudan yanıt vermedi ama 'Match of the Day' programının izleyici alışkanlıklarına göre sürekli gelişme gösterdiğini söyledi.

Lineker ile BBC arasındaki iplerinse geçen hafta yorumcunun yaptığı Siyonizm ile ilgili bir yorumdan dolayı koptuğu belirtiliyor. 64 yaşındaki televizyon insanı, İsrail'in futbol da dahil olmak üzere uluslararası spor etkinliklerinden men edilmesini isteyen bir gönderiyi retweet etti. Ancak burada fare illistürasyonu tepkilere neden oldu. Lineker, fare illüstrasyonundan büyük pişmanlık duyduğunu belirterek paylaşımı sildi. Bilerek hiçbir antisemitik hiçbir içeriği paylaşmayacağını söyledi ve görseldeki sembolün ne anlama geldiğini bilmediğini iddia etti. Ama bu geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, "Müslüman değilim, Filistinli değilim. Hayatım boyunca daha kötüsünü gördüğümü hatırlamıyorum, sürekli ağlıyorum" diyen Lineker'in işini kurtarmadı.

Geçen hafta BBC Genel Müdürü Tim Davie'nin konuyla ilgili olarak "BBC'nin itibarı hepimizin sorumluluğunda ve biri hata yaptığında bunun bedelini hepimiz öderiz" demesinin ardından ipler koptu. Lineker'in önümüzdeki hafta sonu sunacağı son 'Match of the Day' programının ardından görevi bırakacağı BBC tarafından açıklandı. BBC'nin internet sitesinde yer alan haberde Lineker’in, 2026 Dünya Kupası yayını da dahil olmak üzere kurumun spor yayınlarında artık görev almayacağı belirtildi. 2025-26 sezonunda yeni sunucular olarak Kelly Cates, Mark Chapman ve Gabby Logan’ın ismi duyuruldu.