﻿Sen misin sosyal medyada silah fotoğrafı paylaşan! Gözaltına alındı

AA'nın Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden aktardığına göre, sosyal medya hesabından silah ve kesici alet teşhir eden zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, iki tabanca, bir hafif makineli ve bir pompalı tüfek ile silah parçaları ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



