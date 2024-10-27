'Sen ne avukatı olacaksın oğlum, manken olsana'! Ali Mahir Başarır'dan dikkat çeken Erdoğan anısı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk oldu. CHP'li Başarır 'burada ilk kez anlatıyorum' diyerek dikkat çeken açıklamalar yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır Haberler.com stüdyosunda gerçekleşen Haber Bahane programında sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu.

Başarır üniversitede öğrenciyken dersine Recep Tayyip Erdoğan'ın girdiğini söyledi.

Başarır konuşmasında 'Fakültede imar dersimize, Recep Tayyip Erdoğan geldi' derken kendisiyle sohbet ettiğini ve "Tayyip Bey, beni uzun boylu, yapılı falan görünce 'Sen ne avukatı olacaksın oğlum, manken olsana' dediğini söyledi.

Ali Mahir Başarır, ayrıca Erdoğan'a 32. Gün programına katıldığında soru sorduğunu da söyledi.

Başarır, öğrenci olduğu dönemde yaşananları anlatırken 'uzun boylu böyle zayıf, omuzlarım geniş, spor yapıyorum' diyerek kendisine Erdoğan'ın önerdiği mesleği söyledi.

Başarır konuşmasında 'keşke dediğini yapsaydım başına bu kadar bela almazdı' diye ekledi.