Aile dediğimiz şey genellikle dışarıdan bakıldığında huzur, düzen, korunaklılık demektir. Ama kapı kapandığında geriye kalan her zaman aynı tablo değildir maalesef. Sara Mesa, Aile romanında işte tam bu “kapının ardındaki karanlığı” anlatıyor, ama büyük patlamalarla, gözyaşlarıyla, şiddet dolu sahnelerle değil ya da entrikalarla falan değil. Tam tersine, romandaki en büyük kırılmalar fısıltı kadar hafif, sessizlik kadar keskin. Mesa’nın romanını okurken şunu hissediyorsunuz: Bu evin içinde hiçbir şey yüksek sesle yaşanmıyor ama her şey çok derin.

Bir Ailenin İç Çekişi: Yüzeye Vurmayan Ama Biriken Her Şey

Romanın merkezinde otoriter, sabit fikirlere saplanmış bir baba figürü var. Ama bu babayı “kötülük odağı” olarak anlatmıyor Mesa. Onu anlamaya çalışmıyor, yüceltmiyor, mazur da göstermiyor. Sadece nasıl biri olduğunu gösteriyor. Sessizliği, sevgiyi saklama biçimi, kontrol etme arzusu ve kırılganlıkla karışık bir sertlik.

Ailenin geri kalan üyeleri yani eşi ve çocukları bu ağırlığın etrafında dönüyor. Herkesin kendi küçük iç sesi var ama hiçbirinin sesi dışarı çıkmıyor. İşte Mesa’nın gücü, “çıkmayan sesleri” duyurmasında.

Romanı okurken sürekli bir gerilim hissediyorsunuz. Büyük olaylardan değil, küçük anlardan gelen, tanıdık olan bir gerilim bu. Bir bakış, bir susuş, sofradaki yanlış bir cümle, karanlık bir koridorda fazlaca uzayan bir gölge…

Mesa, ailenin içinde konuşulmadan biriken utançları, kırgınlıkları ve korkuları büyük bir dikkatle işliyor.

Mesa’nın Dili: Sakin, Korkutucu ve Keskin

Sara Mesa’nın anlatımının en çarpıcı yanı, taraf tutmaması. Okura ne hissedeceğini söylemiyor. Dram yaratmıyor. Aileyi ne suçluyor ne de temizliyor. Onun yerine, okurun görmesi gereken her şeyi küçük detaylarda bırakıyor. Bir annenin omzundaki yorgunluk, bir çocuğun tedirginliği, bir babanın kontrol etme hâli…

Mesa ihtiyaç duymadığı hiçbir süslemeyi kullanmıyor. Cümleleri kısa değil, aksine kontrollü, ölçülü. Romanın etkisi de buradan geliyor zaten, anlatılan her şey gerçek hayattaki gibi “fazla sıradan” ama bir o kadar da yaralayıcı.

Görünmez Şiddetin Anatomisi

Aile, fiziksel şiddet üzerine kurulu bir roman değil.

Kitabın bütün ağırlığı, görünmez şiddette… Babanın sessiz baskısında, çocukların büyürken taşıdığı utançta, annenin kendi varlığından sürekli eksiltilmesinde, evde dolaşan ama adı konulmayan korkuda.

Mesa, aile içindeki iktidarı soğukkanlılıkla inceliyor. Bu evde herkesin kendine göre bir yarası var, ama hiçbir yara açık değil. Dışarıdan sağlıklı görünen bir yapının içten içe dökülerek çöküşünü anlatıyor.

Aileyi Kutsamadan Aileyi Anlatmak

Mesa’nın en önemli başarısı belki de şu: Aile kavramına eleştirel bakarken asla ajitasyon yaratmıyor.

Ne mağduriyet sömürüsü var ne de trajedi. O sadece aile denilen yapının, duyguların içinden değil iktidar ilişkilerinin içinden nasıl kurulabileceğini gösteriyor. Ve bu yönüyle Aile, sadece bir evin değil, aslında toplumun da röntgenini çekiyor.

Okur olarak karakterlerin hiçbiriyle tamamen özdeşleşemiyoruz, bu özellikle böyle. Çünkü Mesa, aileyi bir “hikâye” olarak değil, bir durum olarak ele alıyor.

Peki Bu Roman Neden Önemli?

Aile, biz okurlardan yüksek bir dikkat istiyor. Sayfalar hızlı akmıyor çünkü her sahne kendi karanlık yankısını taşıyor, okuyanı içine alıyor. Ama roman tam da bu yüzden değerli. Aileyi bir kutsallık ya da doğal bir kurum olarak değil, bir güç alanı olarak gösteriyor. Bu kitap, bize aile bağlarının bazen sevgi kadar korkudan da örülebileceğini hatırlatıyor.

Son sayfa kapandığında insan şu cümleyi hissediyor:

Aile, herkesin anladığını sandığı ama kimsenin gerçekten bilmediği bir yer.