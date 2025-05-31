Sena Düzgün'ün intihar mektubu ortaya çıktı! Mektubunda bir kişiyi işaret etti

Diyarbakır Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Sena Düzgün, Onkoloji Hastanesi bahçesindeki ağaçta asılı halde ölü bulundu. Genç kızın üniversitedeki hocasıyla yasak aşk yaşadığı için intihar ettiği ileri sürüldü. Öte yandan Sena Düzgün’ün geride bıraktığı mektup ortaya çıktı. Dicle Üniversite’si iddiaların asılsız olduğunu söyleyerek soruşturma başlatıldığını duyurdu.

HOCASINA CENAZEMİ ALIN DİYE MESAJ ATMIŞ

Düzgün'ün, kurs hocasına bir mektup bırakarak intihar edeceğini belirttiği ve konum bilgisi paylaşarak "Cenazemi alın" mesajı gönderdiği, ölüm anını ise kayda aldığı iddia edilirken, genç kızın intihardan bir gün önce, Instagram da bulunan notlar kısmına "26.05 2025, Sağlıksız bir birey. Bir ölünün hatıra defteri" yazdığı görüldü.

GÖREVLİ AKADEMİSYENLE YASAK AŞK İDDİASI

Sena Düzgün'ün üniversitede görevli bir akademisyen ile yasak ilişki yaşadığını ve bu ilişkinin sona ermesinin ardından intihar ettiği iddia edildi.

MEKTUPTAKİ DETAY DİKKAT ÇEKTİ

Yasak aşk iddiası tartışılırken Düzgün'ün bıraktığı mektup ortaya çıktı. Mektubunda "Bütün elbiselerimi yardım kuruluşlarına verin. Kitaplarımı üniversiteye, oyuncaklarımı yuvaya, balığımı Ahmet'e. Benden hiçbir şey kalmasın bu dünyada. Mezarımda tek bir çiçek dahi istemiyorum. Mezar taşım dahi olmasın. Hiç kimse 5 dakikadan fazla kalmasın mezarımın başında. Ağlamak istemeyen evine gitsin annem de dahil. Ve... Asıl mesele Ahmet, asla mezarıma gelmesin" ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada ise olayla ilgili yoğun bir bilgi kirliliğinin mevcut olduğu, asılsız söylenti ve iddiaların paylaşıldığı belirtildi. Resmi makamlar dışındaki açıklamalara itibar edilmemesi vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi öğrencisi Nur Sena DÜZGÜN'ün vefatı nedeniyle bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, olayla ilgili yoğun bir bilgi kirliliği mevcut olup asılsız söylenti ve iddialar paylaşılmaktadır. Konu Üniversitemiz, Emniyet Müdürlüğü ve Savcılık tarafından tahkik edilmekte olup konu ile ilgili geniş çaplı bir araştırma ve soruşturma süreci devam etmektedir. Üniversitemiz idaresi, süreci büyük bir hassasiyetle ve dikkatle takip etmektedir. Süreç tamamlanmadan konuyla ilgili yapılan bütün açıklamalar manipülatif olmaktan öteye geçmeyecektir. Resmi makamlarca olay netliğe kavuşturulmadan yapılacak hiçbir açıklamaya, habere itibar edilmemesi, öğrencimizin rûhâniyatının incitilmemesi adına hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir."

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”