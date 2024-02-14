Senden Önce 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Senden Önce yeni bölüm ne zaman?

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Senden Önce 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Senden Önce yeni bölüm ne zaman?
Başrollerinde Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya’nın rol aldığı Senden Önce ilk bölümü görücüye çıktı. Kanal D’de yayınlanan Senden Önce’nin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Senden Önce 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Senden Önce yeni bölüm ne zaman?

D Media yapım imzalı Senden Önce dizisinde Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya yer alıyor. Kanal D ekranlarına gelen Senden Önce’nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Senden Önce 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Senden Önce yeni bölüm ne zaman?

Senden Önce dizisinin yönetmen koltuğunda Feride Kaytan, senaryosunu Başak Anigün kaleme alıyor.

SENDEN ÖNCE 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerinde Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya’nın yer aldığı Senden Önce ilk bölümü 13 Şubat Salı Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıktı.

Senden Önce dizisinin 2. bölümü 20 Şubat Salı günü Kanal D’de yayınlanacak.

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SENDEN ÖNCE KONUSU NEDİR?

"Senden Önce" adlı dizi, Elif ve Aylin adlı iki kadının zıt geçmişlere ve derin çatışmalara sahip olarak aynı adamın kalbini kazanmak için başladığı rekabeti konu alıyor. Temelde, hikaye kocanın sadakatini sorgulayan Elif'in, kocasını bir testten geçirmeye karar vermesiyle şekilleniyor. Ancak, Aylin adlı karakter de Elif'in planını bozmak ve kocayı kendi tarafına çekmek için entrikalar kurarak bu rekabete dahil oluyor.

Dizi, karakterler arasındaki çekişme ve entrikaların yanı sıra temel bir soruya odaklanıyor: "Kocanın sadakatine gerçekten inanabilir misin?" Bu soru, Elif'in kendi ilişkisini sorgulamasına ve kocasının sadakatini test etmeye karar vermesine yol açıyor. İzleyiciyi, karakterler arasındaki rekabetin ve kocanın sadakat sınavının gizemli ve duygusal bir atmosferinde içine çekmeyi amaçlıyor.

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