D Media yapım imzalı Senden Önce dizisinde Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya başrolleri paylaşıyor. İlk tanıtım fragmanıyla konuşulan Senden Önce dizisinin yönetmen koltuğunda Feride Kaytan, senaryosunu Başak Anigün kaleme alıyor. Peki, Senden Önce ilk bölüm ne zaman? Senden önce ne zaman başlıyor?

SENDEN ÖNCE KONUSU NEDİR?

İki güçlü kadın, aynı erkeğin sadakatini test etmek için meydan okuyor. Birbirine zıt karakterleri ve geçmişteki derin çatışmalarıyla, Elif ve Aylin, aynı adamın kalbini kazanmaya kararlıdır. Ancak, ortada bir soru vardır: "Kocanın sadakatine gerçekten inanıyor musun?"

Elif, kocasının sadakatini sorgular ve onu bir testten geçirmeye karar verir. Bu süreçte, Aylin ise Elif'in planını bozmak, kocayı kendi tarafına çekmek için entrikalar kurar. Fragmandan itibaren başlayan bu çekişme, izleyiciyi kocanın sadakat sınavının içine çeker.

Dizi, aşk, ihanet ve rekabet üzerine kurulu, kadın karakterlerin güç mücadelesini ve kocanın sadakatine dair karmaşık bir hikayeyi anlatır. Her bölümde yeni sırlar ortaya çıkar, ilişkiler test edilir ve sadakatin ölçüsü şaşırtıcı bir şekilde sorgulanır. "Sadakat Meydan Okuması", izleyiciye dramatik bir gerilim ve entrika dolu bir dünyada yolculuk vaat eder.

SENDEN ÖNCE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başrollerinde Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya’nın yer aldığı Senden Önce dizisinin yayın tarihi netleşmedi.