Senden Önce ilk bölüm ne zaman? Senden önce ne zaman başlıyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Senden Önce ilk bölüm ne zaman? Senden önce ne zaman başlıyor?
Başrollerinde Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya’nın yer aldığı Senden Önce ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D ekranlarında yayınlanması beklenen Senden Önce dizisine dair ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, Senden Önce ilk bölüm ne zaman? Senden önce ne zaman başlıyor?

D Media yapım imzalı Senden Önce dizisinde Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya başrolleri paylaşıyor. İlk tanıtım fragmanıyla konuşulan Senden Önce dizisinin yönetmen koltuğunda Feride Kaytan, senaryosunu Başak Anigün kaleme alıyor. Peki, Senden Önce ilk bölüm ne zaman? Senden önce ne zaman başlıyor?

qgywehfk.jpg

SENDEN ÖNCE KONUSU NEDİR?

İki güçlü kadın, aynı erkeğin sadakatini test etmek için meydan okuyor. Birbirine zıt karakterleri ve geçmişteki derin çatışmalarıyla, Elif ve Aylin, aynı adamın kalbini kazanmaya kararlıdır. Ancak, ortada bir soru vardır: "Kocanın sadakatine gerçekten inanıyor musun?"

Elif, kocasının sadakatini sorgular ve onu bir testten geçirmeye karar verir. Bu süreçte, Aylin ise Elif'in planını bozmak, kocayı kendi tarafına çekmek için entrikalar kurar. Fragmandan itibaren başlayan bu çekişme, izleyiciyi kocanın sadakat sınavının içine çeker.

Dizi, aşk, ihanet ve rekabet üzerine kurulu, kadın karakterlerin güç mücadelesini ve kocanın sadakatine dair karmaşık bir hikayeyi anlatır. Her bölümde yeni sırlar ortaya çıkar, ilişkiler test edilir ve sadakatin ölçüsü şaşırtıcı bir şekilde sorgulanır. "Sadakat Meydan Okuması", izleyiciye dramatik bir gerilim ve entrika dolu bir dünyada yolculuk vaat eder.

senden-once-dizisi-ilk-tanitimiyla-begeni-topladi-2-1704091558.jpg

SENDEN ÖNCE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başrollerinde Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya’nın yer aldığı Senden Önce dizisinin yayın tarihi netleşmedi.

Son Haberler
Galatasaray yeni Taffarel'ini buldu Spor
Galatasaray yeni Taffarel'ini buldu
Heyelan Santa yolunu ulaşıma kapattı Yerel Haberler
Heyelan Santa yolunu ulaşıma kapattı
Kademeli emeklilik kapıda mı? SGK uzmanı açıkladı Ekonomi
Kademeli emeklilik kapıda mı? SGK uzmanı açıkladı
Fenerbahçe'de Fred şoku. Yırtık tespit edildi Spor
Fenerbahçe'de Fred şoku. Yırtık tespit edildi
Buyur burdan yak! Sergen Yalçın'a gün doğdu. Beşiktaş'a ne yapacak? Spor
Buyur burdan yak! Sergen Yalçın'a gün doğdu. Beşiktaş'a ne yapacak?
Son dakika! Thodex davasında gerekçeli karar açıklandı Gündem
Son dakika! Thodex davasında gerekçeli karar açıklandı
Meteorolojiden bir il için çığ uyarısı! Yerel Haberler
Meteorolojiden bir il için çığ uyarısı!