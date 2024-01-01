D Media imzalı Senden Önce dizisinde Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya başrollerde yer alıyor. İlk fragmanıyla dikkat çeken Senden Önce dizisinin yönetmen koltuğunda Feride Kaytan, senaryosunu Başak Anigün kaleme alıyor. Peki, Senden Önce konusu nedir? Senden Önce ne zaman başlıyor?

SENDEN ÖNCE KONUSU NEDİR?

“Kocanın sadakatine gerçekten inanıyor musun?”

Tanıtımıyla dikkat çeken dizinin fragmanında birbirine meydan okuyan iki kadın görülüyor. İki kadının öfkesinin arasında kalan bir erkeğin görüldüğü fragmanda bir kadının diğer bir kadının kocanın sadakatini ölçmesi isteniyor.

Alp Navruz dizide ‘Hakan’ karakterine hayat veriyor.

SENDEN ÖNCE OYUNCU KADROSU

Senden Önce’nin başrollerinde Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya’nın yer alıyor.

Senden Önce’de Alp Navruz “Hakan” karakterini, Sinem Ünsal “Merve” karakterini, Nilperi Şahinkaya ise “Sahra” karakterini canlandıracak.

SENDEN ÖNCE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başrollerinde Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya’nın yer aldığı Senden Önce dizisinin çekimleri devam ederken henüz yayın tarihi netleşmedi.