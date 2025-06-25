Sendikadan flaş talep! Erken emeklilik için "60 gün yıpranma" talebi!

Çağırıcı, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Polis Başmüfettişi Uğur Demirci ile 26-30 Haziran Özel Güvenlik Haftası dolayısıyla bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 26 Haziran 2004'te Resmi Gazete'de yayımlanmasından dolayı 26 Haziran'ı Özel Güvenlik Günü, 26-30 Haziran'ı da Özel Güvenlik Haftası olarak kutladıklarını belirten Çağırıcı, hafta kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini bildirdi.

Çağırıcı, ülkede bulunan 63 bin 254'ü kadın 383 bin 362 özel güvenlik görevlisinin kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yaptığını bildirdi.

Yaptıkları çalışmalarla özel güvenlik görevlilerinin birçok kazanım elde etmesini sağladıklarını anlatan Çağırıcı, hayatın her alanında görev yapan özel güvenlik görevlilerinin saygınlık konusunda sorunlar yaşadığına dikkati çekti.

Çağırıcı, özel güvenlik görevlilerinin özlük hakları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine dair bazı talepleri olduğundan bahsederek, "Bizler de özel güvenlik görevlileri olarak çok zor şartlarda görev yapıyoruz. Bu nedenle 360 gün fiili güne karşılık 60 gün yıpranma istiyoruz. Yani 20 yıl çalışan bir arkadaşımız, 25 yıl çalışmış görünsün şeklinde erken emeklilik talebimiz var." dedi.

EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının özel güvenlik görevlilerine yönelik "Özel Güvenlik Eğitimlerinin Geliştirilmesi (ÖZGE)" projesi hazırladığını dile getiren Çağırıcı, şöyle devam etti:

"ÖZGE projesi, özel güvenlik görevlilerini alanında uzmanlaştırıyor. Nasıl polisimizde narkotik, terör, istihbarat gibi branşlaşma varsa özel güvenlik görevlilerine de artık bu şekilde branşlaşma geliyor. Bu da özel güvenlik görevlilerinin görev noktalarında daha profesyonel, daha uzman şekilde görev yapmalarını sağlayacak. Şu an özel güvenlik görevlilerinin aldığı ücretler maalesef düşük. Güvenlik-İş Sendikası olarak bu uzmanlaşmayla beraber özel güvenlik görevlilerinin daha iyi ücretlerde çalışmasını talep ediyoruz."

"ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ, GENEL GÜVENLİK KONSEPTİNİN BİR PARÇASI"

Polis Başmüfettişi Demirci de kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette sunulan hizmetleri geliştirmek amacıyla 2019'da tüm illerde Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Uygulaması'nı (KAAN) hayata geçirdiklerini söyledi.

Demirci, özel güvenlik hizmetinin genel güvenlik konseptinin bir parçası olduğuna işaret ederek, özel güvenlik görevlilerinin sunduğu hizmet kalitesini yükseltecek projeler geliştirdiklerini bildirdi.

Bu projelerden birinin ÖZGE olduğunu dile getiren Demirci, bununla özel güvenlik görevlilerine verilen eğitimlerin mevcut aksaklıklar ortadan kaldırılacak şekilde bilimsel süreçlerle yapılandırıldığını anlattı.

Uğur Demirci, ilgili mevzuat değişikliği sonrası bu yılın ikinci yarısı itibarıyla yeni sistemde eğitimlere başlayacaklarını belirterek, şunları kaydetti: