Sendikalar taleplerinin yüzde 30’una razı oldu!

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Kamu işçisi için İlk 6 ay için yüzde 50 istediler, yüzde 25’i kabul ettiler. Sonraki iki dönem için yüzde 25’er zam talepleri yüzde 11 ve yüzde 6’da kaldı. Anlaşmayı da kendi aralarında sessiz, sedasız imzaladılar.

İSTEDİKLERİNİ ALAMADILAR

Kamu işçisinin istediği yine olmadı. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, ortak teklifle, 600 bin kamu işçisinin günlük en düşük ücretinin bin 800 TL'ye yükseltilmesi, bu artıştan sonra 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, sonraki iki dönem için ise yüzde 25'er zam yapılması ve ayrıca yüzde 10 refah payı talep ediliyordu. Ancak, sendikalar hükümetin ilk 6 ay için yüzde 24, sonraki dönemler için yüzde 11, yüzde 10, yüzde 6 zam ve günlük brüt ücretin bin 400 liraya çıkarılması teklifini kabul etti.

HAKKIMI HELAL ETMİYORUM

Görüşmeler tıkanınca TÜRK-İŞ 500 işyerinde grev kararı almış, ancak iktidar, madencilerin grevini ‘milli güvenliği tehdit’ gerekçesiyle 60 gün süreyle yasaklamıştı. Bu arada TÜRK iş Başkanı Ergün Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a yüklenerek, bir kağıda yazdığı düşük olsa da yükselttiği zammı geri çektiğini belirtmişti. Atalay, bunun arkasında Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek olduğunu savunarak, “Ona hakkımı helal etmiyorum” demişti.

HÜKÜMETİN İSTEDİĞİ OLDU

Atalay’ın Beştepe’de Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile görüşmesi sonrası Bakan Işıkhan ile TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcılarının basına kapalı toplantıda anlaşmayı imzaladıkları duyuruldu. Prof. Dr. Aziz Çelik de “Hükümetin oyalama taktikleri, grev yasaklama tehditleriyle ve konfederasyon yönetimlerinin eylemsizliği ve kayıtsızlığıyla gelinen nokta bu. Taleplerinin sadece yüzde 29-30'unu alabildiler. Hükümetin ve Şimşek'in dediği oldu” dedi.