﻿Sendikalı diye işlen çıkarıldılar, boykot yapacaklar

İstanbul Anadolu Yakası Kuzey Kamu Hastaneleri yemekhanelerinde hizmet veren taşeron şirket Azık Gusto sendikalı olmaları nedeniyle 7 işçiyi işten çıkarttı. Yemekhane işçileri eylem hazırlıkları içerisinde olduklarını aktarırken, çıkarılan arkadaşları geri dönmediği taktirde iş bırakma dahil her türlü seçeneği değerlendireceklerini söyledi.

28 Şubat günü Azık Gusto firma yetkilileri tarafından aranan işçilere yarın işe gelmeyin diyerek çıkışları verildi. Çıkarılan 7 işçi de Öz Gıda İş Sendikası'na üyeydi ve işçilerden 5'i iş yeri sendika temsilcisiydi. Sendikadan istifa etmeleri şartıyla çıkarılan işçilerin bir kısmı işe geri alındı. 3 işçi ise mücadelelerini sürdürüyor.

Sendikadan yapılan açıklamada 16 Mart Perşembe günü saat 12.30'da Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılacak basın açıklaması duyuruldu ve destek çağrısı yapıldı. Hastanede bulunan memur, işçi sendikaları ve Türk Tabipler Birliği ile görüşmeler yapıldığı, hastane personelinin de basın açıklamasına katılarak yemek boykotu yapacağı belirtildi.

Yapılan açıklamanın bir bölümü şu şekilde:

“Yetki belgemiz 1.12.2022 tarihinde sendikamızın genel merkezine ulaşmış, işveren tarafından itiraz süreci kaçırılmış ve hiçbir görüşmeye gelinmemiştir. Hastanelerde bulunan grev yasağı nedeniyle süreç doğrudan Yüksek Hakem Kurulu’na taşınmıştır. Yüksek Hakem Kurulu tarafından sözleşmenin yapılması beklenmektedir. Karşımızda sendikal anlamda hiçbir bilgisi olmayan ancak zor gücüyle işçileri yıldırmaya çalışan bir işveren bulunmaktadır. Ancak işveren ne yaparsa yapsın durum değişmeyecek Öz Gıda İş Sendikası Azık Gusto şirketinde yetkili sendika olarak varlığını sürdürmeye devam edecek, Yüksek Hakem Kurulu’nun yaptığı sözleşme uygulanacaktır.

Karşımızda şirketin keyfiliğine, hukuk tanımazlığına, anayasaya aykırı hareketlerine müdahale edemeyen bir kamu otoritesi vardır. Yıllardır hastane bünyesindeki yemekhanelerde alın teri döken işçileri kendi işçisi gibi görmeyen, "şirketin işçilerine" müdahale edemeyeceğini söyleyen bir anlayış söz konusudur. Oysa yaklaşımın işçiyi sahiplenen, savunan bir şekilde kurulması gerekirdi. İşverenden yana ya da "tarafsız" görünen yaklaşımlar yerine işçiden yana olunmalıydı. Asıl yanında durulması gerekenler akçeli ihalelerle zenginleşen patronlar değil, gerçekte bu zenginliği yaratan işçiler olmalıydı. İhaleler nedeniyle kurulan ilişkiler, bugün var yarın yok şirketler yerine yıllardır aynı hastanede alın teri döken emekçiler kollanmalıydı.

Atılan işçilerin işe geri alınması, sendikal hakların tanınması, kamuda taşeronun son bulması için 16 Mart Perşembe günü saat 12.30 Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılacak basın açıklamamıza tüm sendikalar, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve emek dostları davetlidir. Mücadelemiz devam edecek, çıkarılan arkadaşlarımızın bulunduğu diğer hastanelere de taşınacaktır.”