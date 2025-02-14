BİRTEK-SEN Başkanı Mehmet Türkmen gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
BİRTEK-SEN Başkanı Mehmet Türkmen gözaltına alındı

BİRTEK-SEN Başkanı Mehmet Türkmen’in gözaltına alındığı resmi hesaptan paylaşıldı.

Gaziantep'te iş bırakan işçilerin bugün Demokrasi Meydanı’nda yapacağı açıklama öncesi Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen gözaltına alındığı açıklandı. Gözaltı gerekçesi ise henüz bilinmiyor.

"HUKUKU AYAKLAR ALTINA ALAN, GÖZALTINI TEHDİT VE YILDIRMA ARACI OLARAK KULLANAN BU TUTUMU KINIYORUZ"

Siyaset ve medya dünyasına yapılan soruşturmalar sendikaya da geldi. BİRTEK-SEN hesabından yapılan paylaşımda sendika Başkanı Mehmet Türkmen’in gözaltına alındığı duyuruldu. Yapılan açıklama şu şekilde;

"Az önce sendika başkanımız Mehmet Türkmen’in evinden çıkarken kapı önünde hukuksuzca gözaltına alındığını ve Başpınar karakoluna götürüldüğünü öğrendik. Hukuku ayaklar altına alan, gözaltını tehdit ve yıldırma aracı olarak kullanan bu tutumu kınıyoruz. Yıldırma çabalarınıza asla teslim olmayacağız. Patronlara peşkeş çekilen bu düzene inat işçilerin haklı ve meşru eylemlerini durduramayacaksınız. Her şeye rağmen 11.00’de Demokrasi Meydanında olacağız."

NE OLMUŞTU?

Gaziantep’te Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) işçiler düşük zam ve kötü çalışma koşulları nedeniyle günlerdir eylem gerçekleştiriyordu. OSB'de işçilerin greve çıktığı fabrika sayısı günden güne artarken Gaziantep Valiliği kentteki eylem ve etkinlikleri 15 gün süreyle yasaklamıştı. Dün gece polis, jandarma ve çevik kuvvet eşliğinde işçilerin direniş çadırları boşaltıldı, çadırlar söküldü.

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