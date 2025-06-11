Senegal için enflasyonlu günler tekrar başladı

Nisan ayındaki düşüşün ardından Mayıs ayında yeniden ivme kazanan Senegal enflasyonu, ekonomistler arasında farklı yorumlara neden oldu. Ulusal İstatistik ve Demografi Ajansı (ANSD) tarafından açıklanan verilere göre, özellikle alkollü içecekler ve tütün mamullerindeki %8,8'lik (Nisan'da %8,6 idi) artış dikkat çekti. Giyim ve ayakkabı sektöründe %0,3'lük (Nisan'da %0,1 düşüş vardı) bir yükseliş gözlemlenirken, sağlık harcamaları da %2,3 (Nisan'da %1,6 idi) oranında arttı.

Ruanda'da yıllık enflasyon uçuşa geçti

GIDA VE İLETİŞİMDE YAVAŞLAYAN DÜŞÜŞ

Gıda ürünleri ve alkolsüz içeceklerdeki fiyat düşüşü %0,3 ile (Nisan'da %1,2 düşüş vardı) daha yavaş bir seyir izlerken, bilgi ve iletişim sektöründe de %6,8'lik (Nisan'da %8,8 düşüş vardı) bir gerileme yaşandı. Konut ve kamu hizmetlerinde enflasyon %0,5'e (Nisan'da %0,6 idi) gerilerken, ulaştırma fiyatlarındaki artış %0,3'e (Nisan'da %0,4 idi) yavaşladı. Öte yandan, eğlence, spor ve kültür kalemlerindeki düşüş %0,4 ile (Nisan'da %0,2 düşüş vardı) hız kazandı.

Enerji ve taze ürünler hariç çekirdek enflasyon, Nisan ayındaki %1,8'lik artışın ardından Mayıs ayında yıllık bazda %2,1'e yükseldi. Aylık bazda ise tüketici fiyatları, bir önceki dönemdeki %0,5'lik düşüşün ardından Mayıs ayında %0,3 artış gösterdi. Uzmanlar, bu toparlanmanın Senegal ekonomisi için olumlu bir işaret olabileceğini ancak sürdürülebilirliğinin izlenmesi gerektiğini belirtiyor.