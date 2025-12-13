Fas’ın ev sahipliğinde 21 Aralık 2025 ile 18 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası için Senegal’in 28 kişilik turnuva kadrosu açıklandı. Kadroda Galatasaray’ın sol beki Ismail Jakobs ile Samsunspor’un forveti Cherif Ndiaye de yer aldı. Senegal, turnuvada D Grubu’nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Benin ve Botsvana ile karşılaşacak.

Galatasaray'da oynadığı bahis nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı'nın yokluğunda Jacops da Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un eline sol bek oynayacak tek isimse Kazım Karataş kaldı.