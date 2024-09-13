Erken seçim kararı alındı. Senegalliler 17 Kasım'da sandığa gidiyor

Senegal yerel basınındaki haberlere göre, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, göreve gelmesinden yaklaşık 6 ay sonra muhalefetin çoğunlukta olduğu meclisi feshetti.

Faye, 17 Kasım'da erken seçim yapılacağını belirterek, "Meclisi feshederek halktan, kendilerine vadettiğim sistemsel dönüşümü somutlaştırmamı sağlayacak kurumsal araçları talep ettim." ifadesini kullandı.

Mecliste iktidar ile muhalefet milletvekillerinin uyum içinde çalışamadığına dikkati çeken Faye, görev süresinde yeni bir aşamaya başlamaları gerektiğini vurguladı.

Muhalefet ise Cumhurbaşkanı Faye ve Başbakan Ousmane Sonko'yu, "kurumları kendi siyasi çıkarlarına hizmet edecek şekilde manipüle etmekle" suçladı.

Siyaset tecrübesi olmayan Faye, 24 Mart'ta düzenlenen seçimde ilk turda oyların yüzde 54,2'sini alarak sandıktan zaferle çıkmıştı. 44 yaşındaki Faye, yalnızca Senegal'in değil Afrika'nın da seçilmiş en genç Cumhurbaşkanı ünvanını almıştı.

Faye, aynı zamanda Senegal'de ilk turda seçilen ilk muhalif cumhurbaşkanı adayı olarak tarihe geçmişti.

2 Nisan'da yemin ederek görevine başlayan Faye, ertesi gün Sonko'yu başbakan olarak atamıştı. Ekonomik sıkıntıların yaşandığı ülkede Faye, reform ve yolsuzlukla mücadele sözü vermişti.













