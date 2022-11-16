Sadio Mane için 35 imam 45 hatim indirdi

Bayern Münih'in Werder Bremen'i 6-1 yendiği karşılaşmada sakatlanan Sadio Mane'nin Dünya Kupası'nda boy göstermesinin zor olduğu belirtilmişti. Sakatlığına rağmen Senegal Milli Takımı'nın kadrosuna çağrılan dünyaca ünlü futbolcu için doğduğu köydeki insanlar harekete geçti.



ÇABUK İYİLEŞMESİ İÇİN DUALAR EDİLDİ

Mane'nin inşa ettirdiği camide toplanan, 35 köyden gelen 35 imam, Senegalli yıldız oyuncunun sakatlığının hızla iyileşmesi için dua etti, 45 hatim indirildi. İmamlar, Senegal'in Dünya Kupası'ndan zaferle ayrılması için de dua etti.

İLK MAÇTA YOK

Senegal Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada ise Mane'nin takımının ilk maçında forma giyemeyeceği duyuruldu.