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Senegal'de kamyon ile yolcu minibüsü çarpıştı 22 ölü

Senegal'in kuzeyinde kamyon ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 22 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 23:29
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Senegal'de trafik kazasında 22 kişi öldü

Senegal'de kamyon ile yolcu minibüsü çarpıştı 22 ölü
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(AA) - Yerel basındaki haberlere göre, başkent Dakar'a 320 kilometre mesafedeki Saint-Louis-Louga hattında 05.00 sularında "Ndiaga Ndiaye" ismiyle bilinen toplu taşıma aracının sürücüsü, önüne çıkan eşeğe çarpmamak için karşı şeride geçti.

Minibüsün karşı şeritten gelen kamyonla çarpışması sonucu 22 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Cumhurbaşkanı Macky Sall, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yollarımızda başka bir ölümcül kaza daha. Bu durum bize yol güvenliğine ilişkin aldığımız önlemlerin ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

8 Ocak'taki kazada da 41 kişi ölmüştü

Dakar'a 250 kilometre mesafedeki Kaffrine kenti yakınlarında 8 Ocak'ta 2 otobüsün çarpışması sonucu 41 kişi hayatını kaybetmiş, 100 kişi yaralanmıştı.

Kaza haberinin ardından ülkede 3 gün "ulusal yas" ilan edilmişti.

Kamuoyunda yol güvenliği konusunda ciddi tartışmalara neden olan kaza sonrası hükümet, bir dizi uygulamayı hayata geçirmişti.

Buna göre, şehirler arası yolcu ve mal taşıyan otobüslerin 23.00-05.00 saatlerinde çalışması yasaklanmış ve 2. el lastik ithalatı durdurulmuştu.

Yeni önlemler kapsamında yolcu bagajlarının otobüslerin üst kısmında taşınmasına da yasak getirilmişti.

Özellikle gece seyahat yasağı ve bagaj uygulaması hem yolcular hem de şoförler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Yeni düzenlemeleri protesto etmek isteyen taşımacılık sektörü çalışanları, 17 Ocak itibarıyla süresiz iş bırakacaklarını duyurmuştu.

Resmi rakamlara göre, 17 milyon nüfuslu Senegal'de her yıl yaklaşık 700 kişi trafik kazalarında yaşamını yitiriyor ve kazaların yüzde 90'ı insan hatasından kaynaklanıyor.

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