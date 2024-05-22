Senegalli işçiler çay hasadında: Yevmiyeyi duyan geldi

Akbay, şu şekilde konuştu:

"Of’ta bir amcamız vardı ilk yılımda. Onların yanında 2 yıl boyunca çalıştım. Bu 3. yılım oldu. İlk yılımda İstanbul’daydım, çay sezonu olunca Trabzon’a geldim. Artık burada yaşıyorum. Çay toplamaya ilk makasla birlikte başlamıştım. Sonra baktım ki herkes motorla kesiyor, ben de gidip motor aldım. Geçen sene Senegal’den arkadaşlarım geldiler. Çay toplamayı onlara ben öğrettim. Yeni gelen arkadaşlarımızda oldu bu yıl. Memleketten alışık olduğumuz için çay bahçelerinde çok zorlanmıyoruz. Sıcak havalarda burada yaşayanlar oturuyorlar ama biz çalışıyoruz. Buraya Senegal’den çay toplamaya gelmek isteyenler oluyor. Maalesef kolay bir şekilde gelemiyorlar. Fiyatlar değişiyor. Ton işi olduğu zaman 5 bin 500 lira oluyor. Günlük en az 1 ton topluyorum. Çay sezonu bittikten sonra da Trabzon’da kalıyorum. Burada limanlarda çalışıyorum. Artık Ofluyum.”