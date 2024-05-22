Senegalli işçiler çay hasadında: Yevmiyeyi duyan geldi

Senegalli işçiler çay hasadında: Yevmiyeyi duyan geldi
Kaynak: İHA
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde çay hasadında geçtiğimiz yıllarda yoğun olarak görülen Afrikalı çay işçileri yeniden çay bahçelerinde görülmeye başladı.
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Senegalli işçiler çay hasadında: Yevmiyeyi duyan geldi 1

Doğu Karadeniz illerinde başlayan yaş çay hasadı için Senegal, Sudan ve Gambiya uyruklu işçiler devreye girdi.

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Senegalli işçiler çay hasadında: Yevmiyeyi duyan geldi 2
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Senegalli işçiler çay hasadında: Yevmiyeyi duyan geldi 3

Geçtiğimiz yıllarda Gürcistanlı işçiler ile yapılan çay hasadında son yıllarda ise Afrika'dan ve özellikle de Senegal’den gelen işçiler tercih ediliyor.

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Senegalli işçiler çay hasadında: Yevmiyeyi duyan geldi 4

Bu durumun altında yatan neden ise çalışkanlıkları.şini bıraktılar.”

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Senegalli işçiler çay hasadında: Yevmiyeyi duyan geldi 5

Sabah erken saatlerde çalışmaya başlayan Senegalli işçiler günlük en az 2 bin TL kazanıyor.

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Senegalli işçiler çay hasadında: Yevmiyeyi duyan geldi 6

"ARTIK OFLUYUM"

Çay hasadı için 3 yıldır Trabzon’un Of ilçesine gelen Senegalli Süleyman Akbay, çay sezonu bittikten sonra da limanlarda çalıştığını belirterek, “Artık Ofluyum.” dedi.

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Senegalli işçiler çay hasadında: Yevmiyeyi duyan geldi 7

Akbay, şu şekilde konuştu:

"Of’ta bir amcamız vardı ilk yılımda. Onların yanında 2 yıl boyunca çalıştım. Bu 3. yılım oldu. İlk yılımda İstanbul’daydım, çay sezonu olunca Trabzon’a geldim. Artık burada yaşıyorum. Çay toplamaya ilk makasla birlikte başlamıştım. Sonra baktım ki herkes motorla kesiyor, ben de gidip motor aldım. Geçen sene Senegal’den arkadaşlarım geldiler. Çay toplamayı onlara ben öğrettim. Yeni gelen arkadaşlarımızda oldu bu yıl. Memleketten alışık olduğumuz için çay bahçelerinde çok zorlanmıyoruz. Sıcak havalarda burada yaşayanlar oturuyorlar ama biz çalışıyoruz. Buraya Senegal’den çay toplamaya gelmek isteyenler oluyor. Maalesef kolay bir şekilde gelemiyorlar. Fiyatlar değişiyor. Ton işi olduğu zaman 5 bin 500 lira oluyor. Günlük en az 1 ton topluyorum. Çay sezonu bittikten sonra da Trabzon’da kalıyorum. Burada limanlarda çalışıyorum. Artık Ofluyum.”

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Senegalli işçiler çay hasadında: Yevmiyeyi duyan geldi 8

"BİZE HER YER TRABZON"

Bir başka Senegalli İsa Bah ise Türkiye’ye 2 yıl önce geldiğini kaydederek, “Bu yıl İlk kez çay toplamaya başladım. Süleyman arkadaşımız bana çay toplamayı öğretiyor. Çay toplamak çok güzel. Çay sezonu bittikten sonra yeniden İstanbul’a gideceğim. Fabrikada çalışıyorum. Günde yaklaşık 500 kilo çay kesiyoruz. 3 hafta daha çay toplayacağım. Bende artık Trabzonlu oldum. Bize her yer Trabzon.” ifadelerini kullandı.

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Senegalli işçiler çay hasadında: Yevmiyeyi duyan geldi 9

Gineli İbrahim Yello da çay toplama işine ilk kez bu yıl başladığını ve Trabzon’da çok mutlu olduğunu ve söyledi.

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Senegalli işçiler çay hasadında: Yevmiyeyi duyan geldi 10

"YEVMİYEYİ DUYAN BURAYA GELMEYE BAŞLADI"

Çay toplamak İstanbul’dan için memleketine dönen Erkan Karamustafa ise sezonun başladığını ancak yorucu olduğunu dile getirdi:

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Senegalli işçiler çay hasadında: Yevmiyeyi duyan geldi 11

“Bu sene kuraklık olduğu için biraz verim düştü. Filizler çok büyümedi. Allah bereket versin. Yevmiyeyi duyan buraya gelmeye başladı. Biz hiç rahatsız değiliz. Herkes kıramıyor. Hastası, yaşlısı var. Gençler artık köylere gelmeyi bıraktı. Gürcistan’dan gelip geçmiş yıllarda burada çay topluyorlardı. Artık bizim paramız onlarda değersiz olduğu için gelmiyorlar. Önceden Gürcistan’dan gelen doktor ‘burada 3 ayda kazandığım ile orada 1 sene geçiniyorum’ diyordu. Artık çay toplama işini bıraktılar.”

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Senegalli işçiler çay hasadında: Yevmiyeyi duyan geldi 12
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Senegalli işçiler çay hasadında: Yevmiyeyi duyan geldi 13
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Senegalli işçiler çay hasadında: Yevmiyeyi duyan geldi 14
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Senegalli işçiler çay hasadında: Yevmiyeyi duyan geldi 15
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Senegalli işçiler çay hasadında: Yevmiyeyi duyan geldi 16
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Senegalli işçiler çay hasadında: Yevmiyeyi duyan geldi 17
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Senegalli işçiler çay hasadında: Yevmiyeyi duyan geldi 18
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Senegalli işçiler çay hasadında: Yevmiyeyi duyan geldi 19
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Senegalli işçiler çay hasadında: Yevmiyeyi duyan geldi 20
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