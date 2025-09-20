Senelerdir yakıta 5 kuruş bile ödemiyorlar! evin için adeta hamam gibi ısıtıyor! Doğalgazın en büyük rakibi

Uzun zamandır Anadolu'nun köylerinde yakacak olarak kullanılan tezek, yapımının oldukça zor olmasına rağmen köylülerin ısınmak için olmazsa olmazı. Hayvan dışkısından elde edilen tezekleri önce kurutup daha sonra yakacak olarak kullanan köylüler, kış aylarının yaklaşması nedeniyle kışlık yakacakları için hazırlık yapmaya başladı.

Büyükbaş hayvanların dışkısından elde edilen "tezek" Anadolu'nun birçok bölgesinde odun ve kömüre oranla çok daha ekonomik ve sağlıklı olduğu düşünülüyor. Erzincan'ın köylerinde de vatandaşlar kış ayları için tezek üretimine şu günlerde başladı.

Kış için tezek hazırlığı yapan vatandaşlar, tezeğin kömüre kıyasla güvenilir ve sağlıklı olduğunu belirterek, "Ahırdan dışkıları alıp dışarıda bir araya getiriyoruz. Tezekleri yassı bir şekle getirip kurumaya bırakıyoruz. Kuruma vaktinin bitmesinin ardından belliyoruz. Daha sonra kış gelmeden kalak ediyoruz veya içerilere çekiyoruz. Ekmek yapımında ve soba yakmada kullanıyoruz. Tezekleri çok yakarsan çabuk biter, az yakarsan geç biter. Sağlığı çok iyi kömüre göre kömürün ne kokusu ne zehri var. Çorbalarımızı pişiriyoruz, ekmeğimizi pişiriyoruz ve ekmeklerimizi yapıyoruz" dedi.