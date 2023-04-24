Senem ne demek? Senem isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Senem de son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Senem ne demek? Senem isminin anlamı nedir?

Senem ne demek? Senem isminin anlamı nedir?

Senem adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Senem isminin anlamını araştırıyor. Peki, Senem ne demek? Senem isminin anlamı nedir?

SENEM NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Senem ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir:

- Çok güzel kadın.

- Kadın ve erkeklerin karşılıklı oynadıkları bir halk oyunu.

SENEM İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Senem ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve taşıdığı anlam nedeniyle Senem adını koymak caiz değildir.

SENEM İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Senem adındakiler işbirliği yapmayı sever, bir işi kendi başına yapmaktansa birileriyle ortaklık kurmayı tercih eder.

Ortaya çıkan sorunun kolayca çözülmesi için yollar geliştirir. Sorunları çözerken kuvvet yerine iletişim ile ikna yolunu tercih eder.

Başkalarının düşüncelerini önemser, sorunlar karşısında diplomatik bir yaklaşım sergiler. Psişik yetenekleri olabilir.

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