Şener Şen ile Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı! Usta oyuncu Necati Bilgiç son haliyle üzdü! Şizofreni teşhisi kondu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Şener Şen ile Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı! Usta oyuncu Necati Bilgiç son haliyle üzdü! Şizofreni teşhisi kondu

Kemal Sunal, Şener Şen ile yer aldığı Yeşilçam filmleriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Necati Bilgiç uzun bir süredir ekranlarda görünmüyordu. Usa ismin son hali yürek burktu. Bilgiç'e şizofreni teşhisi konulduğu ve huzurevinde yaşadığı öğrenildi.

Yeşilçam’ın usta ismi Necati Bilgiç son haliyle gündem oldu. Şimdilerde 72 yaşında olduğu öğrenilen Bilgiç Milyarder, Karanfilli Naciye, Çirkinlerde Sever ve Çiçek Taksi gibi projelerde yer aldı.

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HUZUREVİNDE YAŞAM SÜRÜYOR

2016 yılında açık kalp ameliyatı olan usta isim kısa süre sonra psikolojik sorunlar yaşamaya başlamış. Usta oyuncuya şizofreni teşhisi konulduğu ve Bursa’da bulunan bir huzurevinde yaşadığı öğrenildi.

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SON HALİ SEVENLERİNİ ÜZDÜ

Usta ismin son hali hayranlarını üzdü. Ünlü isme sosyal medyada 'Sana ne olmuş usta?', 'Yaşlanmışsın', 'Yıllar acımamış' gibi yorumlar yapıldı.

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USTA SANATÇI NECATİ BİLGİÇ KİMDİR?

1953 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Usta isim İstanbul'a geldikten sonra Belediye Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu. Oyunculuk hayatına Haldun Dormen tiyatrosunda başladı.

İlk olarak TRT'de ekrana gelen Uğur (Uğur Yücel)- Necati ikili şov programı ile hafızalara kazındı.

Filmlerde çoğunlukla yardımcı rollerinde görev alan aktör özellikle Şener Şen filmlerindeki performansı ile hafızalarda yer edindi.

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