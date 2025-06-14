Şener Şen oyunculuğu bıraktı mı? Son noktayı koydu

Usta oyuncu Şener Şen, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenen 'Zengin Mutfağı' oyununun ardından evine girerken görüntülenmişti.

Oyunun son kez sahnelendiği gece, Şener Şen'e, "Sahneleri artık bıraktınız mı, yeni bir oyun ya da sinema projesi olacak mı?" sorusu yöneltildi. Kısa ve net bir yanıt veren Şener Şen; "Hayır, bitti" ifadelerini kullanmıştı.

Şener Şen yıllar sonra veda etti!

Zengin Mutfağı' ile 40 yıl sonra ilk kez bir tiyatro oyunu için sahneye çıkan Şener Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama son açıklama ile oyunculuğu bırakmadığı açıkladı.

Şen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda; "Zengin Mutfağı oyunumuz yaklaşık 7 yıldan sonra sona erdi. Başta seyircilerimiz olmak üzere birlikte çalıştığımız, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Genç arkadaşlarım Onay Kaya, Gizem Ergün, Kutay Sandıkçı, U. Arda Başkan’ın oyunun başarısında büyük katkıları oldu. Birlikte çok güzel anılar biriktirdik... Şimdi uzunca bir tatil zamanı… Yeni projelerde buluşmak dileğiyle..." ifadelerini kullandı.