Şener Şen torunuyla birlikte ilk defa poz verdi

MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre ünlü sanatçı Şener Şen torunu ile poz verdi. Türk sinemasının unutulmaz ismi olan Şen'in torunu ile olan benzerliği dikkat çekiyor. Kızı Bengü Şen'in kızıyla sürekli vakit geçiren ünlü sanatçıya dedelik çok yakışıyor yorumları yapıldı.

Tiyatro gösterileri ve provaları sonrası torunun yanında soluğu alan duayen isim tüm vaktini küçük "Şen"le geçiriyor.

ZENGİN MUTFAĞI İLE KAPALI GİŞE OYNUYOR

Büyük usta Şener Şen'i, yıllar sonra tiyatro sahnesine döndüren 'Zengin Mutfağı', kapalı gişe oynuyor.

Vasıf Öngören'in yazdığı hiciv dolu oyunda yeniden Lütfü Usta karakterine hayat veren Şen'e eşlik eden Kutay Sandıkçı, Gizem Ergün, Onur Kaya ve Uğur Arda Başkan gibi genç oyuncuların performansları da izleyicilerden tam not alıyor.