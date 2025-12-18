Ben sanatçının kendisini izleyiciye kabul ettirenini seviyorum.

Farklı dünya görüşleriyle…

Farklı kültürlerden gelmeleriyle…

Farklı anlayışları benimsemeleriyle…

Farklı felsefeye sahip sanatçıların ortaya koydukları sanata şapka çıkarıyorum.

Onlar, hangi rolü üstlenirlerse üstlensinler hep alkışı alırlar…

Kendilerine hep hayranlık duyulur…

Bir de geriden gelenlere sanat adına iyi bir rol model olabiliyorlarsa, işte o oyuncu…

Sinemacı…

Tiyatrocu…

Müzisyen her kim ise…

Gönüllerde kendilerine bir yer edinebilmişlerse, yıllar sonra bile konuşuluyorlarsa, ben o insanlara şapka çıkarıyorum.

Bunlar, sayıları az da olsa bizde varlar.

*

Biliyorum, her muhteşem sanatçı, bazı zaafları da içinde barındırabiliyor…

Yeri geldiğinde küfredebilirler…

Kimi zaman içkiyi fazla kaçırdıklarında yığılır kalırlar bir sokağın bir köşesinde…

*

Peki değerlerinden bir şey kaybederler mi?

Sanmam…

Sanmam, çünkü altın çamura düşmeyle değerini nasıl kaybetmiyorsa, onlar da kaybetmezler.

*

Öyle biri beni bundan 40 sene önce.

Hatta 50 sene önce çok etkilemişti.

Onun sinemadaki adı ‘Yıldırım Önal’ idi…

Yıldırım Önal

Ben ona…

Onun üstlendiği rolünün içinde kayboluşuna…

İzleyenin yüreğine gerçekliği yansıttığına yürekten inanıyordum.

O yıllarda ‘Yıldırım Önal’ adını kim duysa, inanın bana herkes “Evet ya…” diyerek, tereddütsüz ‘Sanatçı’ yanını teslim ederdi…

*

İçkiyi seviyordu ya, sanatının da hakkını veriyordu…

Ses tonu insanın yüreğinin en derinine işlerken, inanıyorum ki Türk sinemasının unutulmazları arasında idi.

*

Bazen de o muhteşem sanatçılar milyonların yüreğini fethederler de bir tek kendine kendini anlatamamışlardır.

*

İşin bir de bu yanı var biliyor musunuz?

Onlar kendileriyle içlerindeki duyguları arasında sıkışıp kalırlarken, kendi dünyalarında, bastırılmış duygularını dışarıya yansıtmazlarken hep kendileriyle hesaplaşıp dururlar.

Ama dışarıya yansıttıkları…

Canlandırdıkları karakterleri, izleyiciyle paylaşmaları yok mu, işte bu eylemlerinin sahneye ve beyaz perdeye aktarılması hiç de kolay olmasa gerek.

Tıpkı Türk sinemasının muhteşem başrol ve karakter oyuncusu, ŞENER ŞEN için de böyleydi ve o zor olanı başarmıştı.

Başarıyor…

Sanatını yaptığı sürece de başaracağına inanıyorum.

*

İşine olan bağlılığının…

Sanatına olan aidiyet duygusunun…

Bitmek tükenmek bilmeyen inatçı ve sabırlı iş disiplininin…

Ve uykusuz geçen gecelerin sonrasında elde edilen başarının, haklı olarak alkışa, sevgiye, hatta paraya dönüşmesi, o sanatçıların çabalarının ve unutulmazlığının bir ödülü olsa gerek.

*

“Bence onu sinemada, tiyatroda ya da televizyonda görmek, büyük keyif verir” diye düşünüyorum.

*

Bundan da anlıyorum ki çekilen her sıkıntıya…

Her çileye…

Her yokluğa rağmen, işinden vazgeçmeyip inatla ve sabırla ve yürümeyi bilen o insanları hayatın ödüllendiriyor olduğu anlamına da gelebiliyormuş.

*

Hele de o sanatçı Şener ŞEN ise sözün bittiği yerdir.

Alkış da…

Sevgi de…

Para da hakkıdır.

Hakkını verir.