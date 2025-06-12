Şener Şen yıllar sonra veda etti!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Şener Şen yıllar sonra veda etti!

Şener Şen, ‘Zengin Mutfağı’ isimli oyununu son kez Harbiye Açıkhava’da sergiledi. Usta oyuncu, aldığı kararı açıkladı.

83 yaşındaki usta oyuncu Şener Şen, 40 yıl aradan sonra DasDas imzalı ‘Zengin Mutfağı' oyunu ile sahnelere dönmüştü. Önceki akşam son kez Cemil Topuzlu Harbiye Açıkhava tiyatrosuna çıktı.

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8 yıl boyunca 4002den fazla yapımda temsili kapalı gişe sahnelenen oyun son gecesine çıktı. Son oyun tiyatro severler tarafından ilgiyle karşılandı.

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KISA VE NET CEVAP VERDİ

Son oyununda seyirci tarafından büyük alkış aldı. Gazeteciler Şener Şen’e oyun sonrasında sorular sordu. “Sahneleri artık bıraktınız mı? Yeni bir oyun ya da sinema projesi olacak mı” sorusuna usta isim Şener Şen’in yanıtı kısa ve netti: “Hayır, bitti.”

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