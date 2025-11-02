Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı, Züğürt Ağa gibi sevilen projelerle adından söz ettiren Yeşilçam’ın usta oyuncusu Şener Şen hakkında yaşamını yitirdiği yönünde çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozdu. Şen, bir etkinlik çıkışında kendisine mikrofon yönelten muhabire, "Yakında öldüm haberiniz var mı?" ifadelerini kullandı.

''BÜTÜN DİZİLERİ TAKİP ETMEM LAZIM''

Şen, "Şu andaki oyuncular hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Sağlıklı cevap verebilmek için bütün dizileri takip etmem lazım. Haksızlık olur. Ben de çok takip edemiyorum maalesef. Onun için bir şey diyemem." dedi.

''AKLIMIZDA BİR ŞEYLER VAR AMA HENÜZ NETLEŞMEDİ"

Yeni projelerle ilgili gelen sorularda da kapıları kapatmadığının sinyalini veren Şener Şen; "İyi bir proje olursa her zaman yaparım. Aklımızda bir şeyler var ama henüz netleşmedi" ifadelerini kullandı.