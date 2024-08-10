Şener Şen'in Ankara'daki oyununa saldırı: Cam şişeler fırlatıldı, oyuna ara verildi

Kaynak: Haber Merkezi Simge Dal
Şener Şen'in Ankara'daki oyununa saldırı: Cam şişeler fırlatıldı, oyuna ara verildi

Ankara'da sahnelenen ve Şener Şen'in başrolünü üstlendiği 'Zengin Mutfağı' adlı tiyatro oyunu, kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan saldırıya uğradı.

Ankara'da gerçekleşen 'Zengin Mutfağı' adlı tiyatro oyunu, usta oyuncu Şener Şen'in performansıyla izleyicilerle buluştu. Ancak oyun sırasında, Oran Açık Hava Sahnesi'nin dışından gelen gürültüler ve ardından sahne arkasından atılan cam şişeler nedeniyle talihsiz bir olay yaşandı.

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Gazeteci İsmail Arı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, bu beklenmedik saldırı seyirciler arasında paniğe yol açtı ve oyunun geçici olarak durdurulmasına neden oldu. Olayın şokunu atlatan ekip, kısa bir aranın ardından oyunu başarıyla tamamladı. Arı'nın ifadesine göre, Şener Şen olay sırasında izleyicilerin yüzlerindeki endişeyi fark etti ve bu durum karşısında üzüntüsünü dile getirdi. Ayrıca, eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve eşi de o gece oyunu izlemek için oradaydı.

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ŞENER ŞEN KİMDİR?

Türk sinemasının usta isimlerinden Şener Şen, 26 Aralık 1941'de Adana'da dünyaya geldi. Yeşilçam'ın efsanevi figürlerinden biri olan Şener Şen, Ali Şen'in oğlu olarak sanat dünyasına adım atmış ve tiyatro ile başladığı sanat hayatını sinemayla taçlandırdı.

Kariyerine sayısız komedi ve dram filmleri sığdıran Şen, 'Muhsin Bey' ve 'Gönül Yarası' filmleriyle iki kez Altın Portakal En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Ayrıca 'Çöpçüler Kralı' filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülmüş ve yaşam boyu başarı için de Altın Portakal'la onurlandırıldı. 1998 yılında 'Türk Devlet Sanatçısı' unvanını alan Şener Şen, Türk sinemasına katkılarıyla tanınıyor.

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