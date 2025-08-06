Şener Şen'in son halini menajeri paylaştı! Alzheimer olduğu söylenmişti

Usta oyuncu Şener Şen'in Alzheimer oldu iddiası magazin manşetlerine bomba gibi düşmüştü. Ünlü ismin menajerinden cevap niteliğinde fotoğraf. Şen'in son halini paylaştı.

Geçtiğimiz haftalarda oyunculuğu bıraktığı yönündeki iddialarla gündeme gelen usta oyuncu Şener Şen'in bu kez de Alzheimer'a yakalandığı ileri sürüldü.

MENAJERİNDEN CEVAP NİTELİĞİNDE FOTOĞRAF

Ünlü ismin menajeri Gülden Avşaroğlu sosyal medya hesabından Şener Şen’in son halini yayımlayarak, ''Sağlığı yerinde, keyfimiz şahane! Yalan haberlere itibar etmeyiniz'' notunu düştü.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Şener Şen'in son haline sosyal medyada; 'çok iyi görünüyor' 'gayet sağlıklı görünüyor', 'sağlık ve huzuru daim olsun', 'sağlıklı ömürler dilerim' gibi yorumlar yapıldı.

İŞTE USTA OYUNCUNUN SON HALİ

Asıl mesleği öğretmenlik olan usta oyuncu Şener Şen seslendirmecilik yaparak sinema sektörüne adım attı. İlk filmi ''Yaşasın Hayat''.

Şener Şen, Hababam Sınıfı filminde Öğretmen Ekrem karakteriyle unutulmaz bir oyunculuk sergiledi. Çöpçüler Kralı filmindeki performansı ile de Antalya Altın Portakal Film Festivalinde 'en iyi yardımcı oyuncu'' ödülüne layık görüldü.

Tosun Paşa

1975 yılında peş peşe çekilen Hababam Sınıfı ve Bizim Aile filmlerinden sonra Şener Şen Arzu Film ile bir sözleşme imzaladı. Bir yıl sonra Tosun Paşa filminde Kemal Sunal ile birlikte unutulmaz bir oyunculuk performansı sergiledi.

Süt Kardeşler

Yönetmen Ertem Eğilmez ile birlikte birçok başarılı filme imza atan Şener Şen, Süt Kardeşler filminde de göz dolduran bir performans sergiledi. Kemal Sunal ve Halit Akçatepe ile başrolleri paylaştığı film IMDB Top listesinde 32. sırada yer alıyor.

Çöpçüler Kralı

Yönetmen koltuğunda Zeki Ökten'in olduğu Çöpçüler Kralı filminde zabıta memuru Şakir karakterini canlandırdı. 1977 yılında çekilen ve toplumsal bir arka planı da bulunan bu film yurt içindeki festivallerden ödülle döndü.

Neşeli Günler

1978 yılında gösterime giren ve sımsıcak bir aile komedisi olan film, bugün bile tekrar tekrar izlenen unutulmaz filmler arasında. Adile Naşit ve Münir Özkul'un unutulmaz performansları filmi çok daha değerli kılıyor.

Banker Bilo

Şener Şen bu filmde Maho karakterine hayat veriyor. Sisteme eleştirisinde bulunan film zengin- fakir çatışmasını mizahi bir perspektifte ele alıyor.