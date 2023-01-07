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  • Şener Üşemezsoy son iki depremin ardından yeni depremin yerini açıkladı. Orada oturanlar dikkat

Şener Üşemezsoy son iki depremin ardından yeni depremin yerini açıkladı. Orada oturanlar dikkat

Ege’deki depremlerin ardından Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Midilli’nin kuzey kenarı ve Edremit körfezinin batı kenarında deprem riskinin olduğunu belirterek özellikle 4 ilçede yaşanabilecek olası depremlere dikkat çekti.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 11:04
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Şener Üşemezsoy Ege'deki yeni depremin yerini açıkladı

Şener Üşemezsoy son iki depremin ardından yeni depremin yerini açıkladı. Orada oturanlar dikkat
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Ege Denizi'nde Yunanistan'ın Midilli Adası meydana gelen depremler, Çanakkale ve Balıkesir kıyılarında da hissedildi.

Yeniçağ’a konuşan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, peş peşe yaşanan depremin ardından bölgede yaşayanlara uyarılarda bulundu.



Söz konusu depremler için “Kuşadası’ndaki Samos depreminin etkisi sonucu yükselen stres yükseldi. Kuşadası Körfezi’nin doğu kesiminde karaya doğru ilerleyen Selçuk, Efes’in kuzeyindeki fay hattında bir stres yükselmesi ve hareketlilik görülüyor.” dedi.



Midilli’nin kuzey kenarında ve Edremit Körfezi’nin batı kenarında deprem riski olduğunu aktaran Üşümezsoy, Küçükkuyu, Assos bölgesine doğru hissedilir bir risk potansiyelinin olduğunu ifade etti.



Üşümezsoy, hem Kuşadası-Selçuk hem de daha çok Assos-Küçükkuyu bölgelerinde bir deprem riskinin olduğunu kaydetti. Üşümezsoy deprem riskinin Assos’a Küçükkuyu’nda daha fazla olduğunun altını çizdi.

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