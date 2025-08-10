Şener Üşenmezsoy'dan dikkat çeken uyarı! O bölgeyi işaret etti

Balıkesir’de meydana gelen 6.2’lik İzmir, İstanbul, Bursa’da hisedilmesinin ardından deprem bilimci Şener Üşenmezsoy dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



''FAY ÖLEBİLİR''



Simav’ın devamı olan bir fay hattı burası.Türkmen Dağı keza yine bu şekilde Aksihar’dan Sındırgı’ya doğru giden bir fay duruyor ama o fay aktif olan biri fay değil büyük deprem yaratacak bir fay değil, 6.5 potansiyelinde bir depremdi. Nasıl 23 Nisan’da Kumburgazdaki fay hattının riskini ve derinliğini nasıl ifade ettiysek buradaki fay da ölebilir çünkü sırayla kırılmış bir fay hattında olan bir deprem.

DEPREM OLACAK İMAJI YARATILIYOR AMA BURSA’DA DEPREM GÖRÜLMÜYOR



2019’da Simav Dağ’ında olan kırılmayı belgelemiştik. Onun önünde Emet’e doğru giden hatta oluyordu. Eğrigöz Pasifik Dağı diye Simav’ın hemen önünde bir dağ var. Emet çayırının kenarında bir fay vardı. Orada oluşan depremler varken, orada değil de burada deprem gerçekleşti. Kuzeyinde Kütahya fayı var ama orada böyle bir aktiflik görmüyoruz. Semgenter kırılmalar oluyor. Bursa’da 1855’de olan deprem ile faylar stressini boşaltmış durumda. Kuzey Anadolu Fayının güney kolu Yenişehir’den geçiyor. Madrid’e kadar gidiyor. Deprem olacak imajı yaratılıyor ama Bursa’da deprem yok.

BU HAT 7’LİK DEPREM YARATABİLİR

1964’de Manyas’ta olan bir deprem var, bunun gibi çökme depremler 6.8- 6.7’lik. Onun yanında da Yenice-Gönen fayında olan bir deprem var; Benim 7’lik deprem olabilir dediğim yer Yenice-Gönen fayının kuzeyindeki hattır.

ZEMİN UYUMSUZ

Avcılar, Küçükçekmece gibi bölgelerde depremi çok hissediyoruz. Çünkü zemin deprem için uyumsuz bir zemin büyütüyor.Sağlam modern binalara 6.2'lik depremler bir şey yapmıyor.

2 YIL ÖNCE DE UYARMIŞTI

Deprem Bilimci Şener Üşenmezsoy 2 yıl önce Yeniçağ'a Balıkesir'de meydana gelen 3.3 büyüklüüğündeki deprem hakkında konuşmuş ve tehlikeye karşı uyarılarda bulunarak; Manyas fayına yönelik "bu fayın 7'nin altında bir deprem üretme potansiyeli var" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan aynı röportajda daha önce 7 büyüklüğünde meydana gelen iki ayrı depreme yönelik olarak da ''Güney Marmara'daki fay kuşağının bir ucu İnegöl Eskişehir'den başlayıp Bursa-Uludağ'dan geçip Manyas, Mustafa Kemal Paşa ve Susurluk hattı boyunca uzanan fay normal bir fay kuşağıdır. Bu fay 1855 yılında Uludağ'da iki tane 7 büyüklüğünde depremle yırtılmıştır. Fayın en batı ucu 1964'te 6.9'luk depremle normal fay olarak kırılmıştır. Bu fayı batıdan çevreleyen fay hattı ise 1953 yılında kırılan yer altındaki fay hattındaki Yenice-Gönen fayıdır." şeklinde konuşmuştu.