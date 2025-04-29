Şener Üşümezsoy 3 il için deprem uyarısı yaptı. İstanbul'daki depremi 20 gün önce bilmişti

Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul’da 23 Nisan 2025’te meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremi 20 gün önceden tahmin ederek dikkatleri üzerine çekmişti. Silivri depremi sonrası Marmara Bölgesi’nde büyük deprem beklentilerini değerlendiren Üşümezsoy, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Marmara Denizi’nde 250 yılda bir büyük deprem olacağı tezini çürüterek, 7.2 büyüklüğünde bir deprem için 350 kilometrelik fay hattı gerektiğini belirtti. Uzman, 1894’te Çınarcık çukurunda kırılan fayın, son depremle stresini boşalttığını ve bölgede büyük deprem riskinin kalmadığını savundu.

Üşümezsoy, Kumburgaz-Büyükçekmece arasındaki 30 kilometrelik fayın kırıldığını, Adalar fayında ise deprem belirtisi olmadığını vurguladı. Büyükçekmece-Yeşilköy arasında gösterilen fayın varlığını yalanlayarak, “Marmara’da artık deprem tehlikesi yok” dedi.

Ancak, yeni uyarılarda bulunarak İzmir Karaburun, Kütahya ve Tokat/Kazova bölgelerinde deprem riskine dikkat çekti. Bu bölgelerdeki fay hatlarının hareketliliğine işaret eden Üşümezsoy, yerel yönetimler ve vatandaşları hazırlıklı olmaya çağırdı.

Televizyonda konuşan Üşümezsoy, Marmara Denizi tabanını detaylı incelediğini, yanıltıcı fay iddialarının bilimsel olmadığını ifade etti. Deprem tahminlerindeki başarısıyla güven kazanan uzman, geçmişte 1766 depremi sonrası oluşan korkuların yersiz olduğunu, Marmara’nın artık sismik olarak stabil hale geldiğini belirtti.

Öte yandan, diğer bölgelerdeki risklere karşı acil önlem alınması gerektiğini vurguladı. Yetkililer, Üşümezsoy’un uyarılarını dikkate alarak bu bölgelerde deprem hazırlıklarını gözden geçiriyor.