Şener Üşümezsoy İstanbul'da olacak depremin yerini ve büyüklüğünü açıkladı. 6.2'lik depremi önceden bilmişti

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Silivri açıklarında 6.2’lik depremi önceden bilmişti. Şimdi Kumburgaz çukurunda aynı büyüklükte yeni bir deprem beklediğini açıkladı.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul’un deprem riskine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Daha önce Silivri açıklarında gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki depremi 20 gün öncesinden doğru tahmin eden Üşümezsoy, Beyaz TV’de yayınlanan “Ne Var Ne Yok” programında gazeteci Türker Akıncı’nın sorularını yanıtladı. Üşümezsoy, Kumburgaz çukurunda 6.2 büyüklüğünde yeni bir deprem beklendiğini ifade etti.

Üşümezsoy, deprem oluşum mekanizmasını detaylıca anlattı: “Bir fayın yırtılma yüzeyi, depremin büyüklüğünü belirler. Örneğin, 20-25 kilometrelik bir fay kırılması 6.2’lik bir depreme yol açar. Silivri çukurunda kırılmayan bir fay segmenti daha var. Bu fay, önceki depreme benzer bir hareketlenme gösterebilir.”

Uzman, önceki depremin İstanbul’u yıkıcı bir etkiden koruduğunu, ancak yeni bir sarsıntının biraz daha etkili olabileceğini belirtti.

Marmara Bölgesi’nin deprem riski, bilim insanlarının gündeminde olmaya devam ediyor. Üşümezsoy’un tahminleri, İstanbul’un depreme hazırlık süreçlerini hızlandırması gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor.

Uzmanlar, vatandaşların deprem çantası hazırlaması, binaların dayanıklılığını kontrol ettirmesi ve acil durum planları yapması gerektiğini vurguluyor. Üşümezsoy’un öngörüleri, geçmiş tahminlerinin doğruluğu nedeniyle dikkatle takip ediliyor.

İstanbul’un deprem gerçeği, bilimsel çalışmalar ve uzman uyarılarıyla bir kez daha gündeme geldi. Yetkililerin ve vatandaşların bu uyarıları ciddiye alması, olası bir felaketin etkilerini azaltmak için kritik önem taşıyor.