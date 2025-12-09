Antalya'nın Serik ilçesinde 5,2'lik deprem yaşanmasından sonra bölgede huzursuzluk başladı.



Prof. Dr. Şener Üşümezsoy da kişisel YouTube kanalından yaptığı detaylı analizle Antalya Körfezi'nin altındaki hareketliliğine dikkat çekti.



Prof. Dr. Üşümezsoy, depremin çözümlemelerine bakınca bu sarsıntının basit bir kırılma olmadığını vurguladı. Prof. Dr. Üşümezsoy'a göre deprem, iki devasa kütlenin karşılaşma alanında gerçekleşti.

Prof. Dr. Üşümezsoy, "Deprem, kuzey-batı ve güneydoğu doğrultulu, derinliği 100 kilometreye kadar inen bir yapıyı işaret ediyor.



Bu sarsıntı, Akdeniz kabuğunun Anadolu kabuğunun altına doğru daldığı ve bu iki kabuğun birbirinin üzerine ilerlediği "yitim zonu" (dalma-batma bölgesi) kuşağında meydana gelen bir depremdir." diyor.

'AKDENİZ VE ANADOLU'NUN PLAKALARININ HESAPLAŞMASI'

Prof. Dr. Üşümezsoy, videolu analizinde bölgenin tektonik haritası üzerinde "ters fay" yapılarına dikkat çekti.



Antalya'nın kuzeyinden geçen bu fay hatlarının, derinlerde çok daha karmaşık bir yapının yüzeydeki yansıması olduğunu belirtti: Ünlü jeolog, Antalya'daki hareketliliğin izole bir olay olmadığını, Akdeniz'deki daha büyük bir sistemin parçası olduğunu ifade etti.

Üşümezsoy şöyle devam etti, "Kıbrıs'ın güneyinden geçip batı kenarından kuzeye ilerleyen hattın geçen ay kırıldığını hatırlatan Üşümezsoy, bu hattın Girit ve Rodos ile bağlantılı bir tektonik zon oluşturduğunu aktardı.



Prof. Dr. Üşümezsoy ayrıca "Antalya körfezi ve çevresindeki depremsellik, Akdeniz ve Anadolu plakalarının bu karmaşık ve derin "hesaplaşmasının" bir sonucu olarak ortaya çıkıyor." dedi.

914