Şener Üşümezsoy’dan flaş deprem açıklaması! 'Bu iki ile dikkat'

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, katıldığı bir televizyon programında Kütahya, İzmir (Karaburun) ve Tokat (Kazova) için sismik hareketlilik uyarısında bulunmuştu.

Son 24 saatte yaşanan 100’den fazla artçı depremler hakkında açıklamalarda bulunan Üşümezsoy, Kütahya’nın Simav ilçesinde büyük deprem riskine vurgu yapmış, vatandaşları bilinçli ve tedbirli olmaya davet etmişti.

Üşümezsoy’un, 23 Nisan tarihinde İstanbul’da meydana gelen 6.2’lik depremi de 20 gün önceden tahmin ettiği biliniyor.

ŞENER ÜŞÜMEZSOY SİMAV'I BİLDİ. GÖZLER DİĞER İKİ İLE ÇEVRİLDİ

Üşümezsoy, 2 gün önce "Türkiye'de riskli bölgeler olarak nereye dikkat etmek lazım?" sorusuna bugün 4.0 büyüklüğünde deprem meydana gelen Kütahya'nın Simav ilçesini de belirterek şunları söylemişti,

"Çok aktif olarak Kütahya Simav, onun dışında belki İzmir Karaburun kesiminde olabilir. Diğer taraftan Tokat'ta böyle küçük faylar var. Tokat'ta Kazova var. Oradaki fayda hareketler oluyor. Ama ana fay gibi stres yüklemiş değil. Büyük depremler iki plakanın birbirine sürtüşmesiyle oluyor."

Şimdi ise gözler Üşümezsoy'un açıkladığı İzmir'in Karaburun ilçesi ve Tokat'ın Kazova ilçelerine çevrildi.