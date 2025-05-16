Şener Üşümezsoy'dan herkesi şaşırtan deprem açıklaması! Merak edilen soruya yanıt verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Şener Üşümezsoy'dan herkesi şaşırtan deprem açıklaması! Merak edilen soruya yanıt verdi

Deprem Bilimci Prof Dr. Şener Üşümezsoy, Konya’da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulundu. Üşümezsoy, "7 büyüklüğünde bir depreme neden olabilir" yorumlarına yanıt verdi.

Konya’da dün 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen şiddetli deprem yıkıma ve can kaybıan sebep olmadı. Prof Dr. Şener Üşümezsoy, TGRT Haber canlı yayınında yaşanan depreme dair önemli açıklamalarda bulundu.

6 Şubat depreminde 350-400 kilometre fayın kırıldığını belirten Üşümezsoy, "Bu kuvvetten dolayı stres oluştu. 6 Şubat depreminin Arap plakasını sıkıştırmasıyla büyük deprem olurdu. Bunlar ise kuzeye doğru. Konya'da olan 6 Şubat sonrası gerilen faylar sonucu Tuz Gölü fayında olan depremlerdir. Kahramanmaraş depremin gönderdiği stresten kaynaklı ilişkiler, yani 6 Şubat'ın yansımaları. Daha önce de bu bölgede depremler var" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK DEPREME NEDEN OLMAZ"

"Konya'da meydana gelen 5,2'den sonra 7 büyüklüğünde deprem meydana gelebilir yorumları var. Böyle bir şey mümkün olabilir mi?" sorusuna Üşümezsoy, "Bu deprem, Malatya'da ve Elbistan'da olsaydı faya daha yakındı. Oradan aldığı stres nedeniyle olabilirdi ama burada oluşamaz. Çünkü dış bir zonda oluşan deprem. 6 Şubat'ın tetikleyicisi olduğu depremler. 6 Şubat'ın bunlara geçirdiği stres büyük depreme neden olmaz. Yani burada 7 büyüklüğünde bir deprem olmaz" cevabını verdi.

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