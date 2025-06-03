Şener Üşümezsoy’dan korkutan açıklama! ‘7’den büyük deprem olabilir’

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Şener Üşümezsoy’dan korkutan açıklama! ‘7’den büyük deprem olabilir’

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem bölgede paniğe sebep oldu. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem bölgede paniğe neden olurken, deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy depreme ilişkin, "Burası Ege Denizi’nde en yüksek deprem kapasitesine sahip bölge. Burada 7’den büyük deprem olabileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

AFAD'dan gerçekleştirilen açıklamaya göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 02.17 sıralarında 5.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Deprem, İzmir ve diğer çevre illerde de hissedildi. Korkutan deprem sonrası Prof. Dr. Şener Üşümezsoy önemli açıklamalarda bulundu.

“7'DEN BÜYÜK DEPREM OLABİLİR”

Üşümezsoy yaptığı konuşmada şunları söyledi,

"Ege’nin bu kesimi, Akdeniz kabuğunun Girit’in altına dalmasıyla oluşan karmaşık fay sistemleri nedeniyle, sürekli bir gerilim altında ve büyük depremlere açık.

Burası Ege Denizi’nde en yüksek deprem kapasitesine sahip bölge. Bu fay tarihte büyük depremler yaratmıştır. Burada 1957 yılında olan 7’nin üzerindeki depremle fay stresini boşaltmıştı. Santorini’de de 1956 yılında 7.7’lik deprem oldu. O yüzden Santorini için rahattık. Burada 7’den büyük deprem olabileceğini düşünüyoruz. 8 yıl evvel de burada 6 yıllık bir deprem olmuştu. Bu depremler büyük bir depremi getirebilir."

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