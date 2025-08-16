Seneye ekmeyeceğiz devlet eksin! Çiftçiler fiyatlara isyan etti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde TMO'nun mısır taban fiyatını ton başına 11 bin 300 lira olarak açıklamasına çiftçiler tepki gösterdi. Çiftçi Osman Durmuş, "Bizi kurtarmıyor. Şu anda dönüme bir ton alıyoruz ama zarar. Cebimizdeki para gitti. Kâr yok, ancak banka kredisi var, borcumuz var, ödeyemeyeceğiz artık. Biz çiftçiliği bırakacağız. Devlet eksin, alsın devlet eksin. Yapacak bir şey yok" dedi.

Çiftçi Bahri Duymuş, "11 bin 300 lira kurtarmaz ki. Çiftçi nasıl kurtaracak? Allah’a yalvarıyor ‘Allah’ diye. 14 bin lira olması lazım mısırın, anca öyle kurtulur. Mısırda verim de yok, kurak var. Yağmur hiç yok" ifadelerini kullanırken, Cemil Güler isimli çiftçi ise "Dönüme 1 ton 75 kilogram mısır biçtim. Suyun maliyeti bin 600 lira dönümü. Gübre şu an 30 lira, mazot 56 lira. Bir dönüm mısırın maliyeti şu an başa baş. Çiftçinin vermiş olduğu emek kendine kâr, başka hiçbir kârımız yok. Tarla icar, su para. Gübre, işçilik, mazot, kırık, çıkık... Bunu hesaplarsan bir tane firik mısır kaynatıp da yiyemez olduk biz. Çiftçi bitti, ne olacak ki, her şey göz önünde" dedi.

GELECEK DÖNEM EKİM YAPILMAYACAK



"Mısır fiyatları iç açıcı değil, kurtarmaz" diyen bir başka çiftçi de "Çünkü dönüme 13 bin lira masrafınız var, onu da düzenli sulayamadığımız halde. Biz fiyatın tonu 14-15 bin lira gibi olmasını bekliyorduk ama şu an açıklanan fiyat memnun edici bir fiyat değil. Çiftçi böyle giderse çiftçiliği bırakır, ekmez, üretmez. Herkes bir şeylerle uğraşıyor, bir kâr yapayım, evime üç beş kuruş param olsun, ekmeğimi götüreyim diyor ama çiftçi her sene zarar, her sene zarar ekiyor. Böyle olursa da seneye ekmeyi düşünmüyoruz açıkçası." diye konuştu.

"ALSIN DEVLET EKSİN"



Çiftçi Osman Durmuş da, "11 bin 300 lira diyorlar ama bizim mısırımızı şu an 10 bin 500 liradan almıyorlar. 10 bin 300, 10 bin 400 liradan alıyorlar. Zaten bizi kurtarmaz. Bu sene zaten benim de çok düşük, verimden de bir şey alamıyoruz. Daha 700-800 kilo alıyoruz, 1 ton gelmiyor. Fiyatlar düşük, geçen sene 12 bin 500 liraya çıkmıştı. Şimdi 10 bin liranın altına düştü. Emeğinizi kurtarmıyor, ne yaparsak yapalım. Bir yandan su sıkıntısı, bir yandan hepsi var. Bir yandan mazot 60 lira olmuş."


