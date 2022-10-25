﻿Senfoni orkestrasından büyüleyici konser

Konserin solisti bir yandan eğitmenlik yaparken diğer yandan konserler veren başarılı piyanist Tutu Aydınoğlu, orkestra şefi ise ulusal ve uluslararası birçok orkestrayla çalışmış Işın Metin'di.

Aydınoğlu ve Metin'in ortak yönü Türk ve Azeri bestecilerin eserlerini icra ederek Dünya'ya duyurmaktır; nitekim konserde de Aydınoğlu, Azeri besteciler Fikret Amirov ve Elmira Nazirova'nın birlikte bestelediği piyano konçertosunu çok başarılı bir performansla icra etti. Seyirciler tarafından çok beğenilen sanatçı bis parçası olarak da Tchaikovsky'nin October adlı eserini seslendirdi. Uzun bir süre boyunca ayakta alkışlanarak sahneden uğurlandı. Sonrasında orkestra Tchaikovsky'nin meşhur eseri Fındıkkıran Balesi Süiti'ni çalarak salonu büyüledi, dinleyicilerin yoğun isteği üzerine yine aynı eserden bir bölümle bis yapıldı. Konser, uzun süren alkışların ardından sona erdi.

Gelecek programda senfoni orkestrası ile şehir tiyatrolarının ortak projesi Cumhuriyet Bayramı Özel konseri var. Atatürk Kültür Sanat ve Kongre merkezinde yapılacak anlatımlı konserde orkestra şefi Ender Sakpınar, rejisör Murat Atak, solistler Nuran Küçükekmekçi (soprano), Burcu Hancı (soprano), Şenol Talınlı (tenor) ve Burak Bilgili (bas), anlatım yapanlar ise Başak Boran Oksal, Zafer Ergül, Tolga Tümer olacak. Marşlar, türküler ve daha birçok eserin çalınıp söyleneceği konserin tarihi 28 Ekim 2022.