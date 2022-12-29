Senfoni orkestrasından lirik konser

Konserin orkestra şefliğini Türkiye'nin en genç şeflerinden Deniz Oliveira Erdinç, solistliğini ise klarinet sanatçısı Orçun Civelek yaptı.

Orkestra, konserin ilk yarısında Brezilyalı besteci Daniel Wolff'un Klarinet Konçertosu'nun Eskişehir prömiyerini, ikinci yarında ise L.V. Beethoven'ın 6. senfonisini icra etti. Lirik bir havada geçen konser, dinleyicileri adeta büyüledi. Orkestra uzun süre alkışlandı ve konser bravo nidalarıyla son buldu.