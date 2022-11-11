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Sadio Mane'yi büyücüler iyişleştirecek! Sakat olmasına rağmen milli takımda

Katar'da 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak Senegal Milli Futbol Takımı'nın kadrosu belli oldu. Kadroya sakat olmasına rağmen Sadio Mane de alındı. Mane ile ilgili açıklama geldi

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 14:04
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Sengal'in Dünya Kupası kadrosuna sakatlığına rağmen Mane de alındı

Sadio Mane'yi büyücüler iyişleştirecek! Sakat olmasına rağmen milli takımda
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Senegal Milli Takımı Teknik Direktörü Aliou Cisse'nin açıkladığı 26 kişilik kadroda, Alanyaspor forması giyen Famara Diedhiou da yer aldı. 

Cisse, sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçırması beklenen Bayern Münihli Sadio Mane'yi de kadroya dahil etti.

A Grubu'nda Katar, Hollanda ve Ekvador ile karşılaşacak Senegal'in kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Edouard Mendy (Chelsea), Alfred Gomis (Rennes), Seny Dieng (QPR)

Savunma: Kalidou Koulibaly (Chelsea), Abdou Diallo (Leipzig), Youssouf Sabaly (Real Betis), Fode Ballo-Toure (Milan), Pape Abou Cisse (Olimpiakos), Ismail Jakobs (Monaco), Formose Mendy (Amiens)

Orta saha: Idrissa Gueye (Everton), Cheikhou Kouyate (Nottingham Forest), Nampalys Mendy (Leicester City), Krepin Diatta (Monaco), Pape Gueye (Olimpik Marsilya), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pathe Ciss (Rayo Vallecano), Mustafa Name (Pafos), Mamadou Loum (Reading)

Forvet: Sadio Mane (Bayern Münih), Ismaila Sarr (Watford), Boulaye Dia (Salernitana), Bamba Dieng (Olimpik Marsilya), Famara Diedhiou (Alanyaspor), Nicolas Jackson (Villarreal), Iliman Ndiaye (Sheffield United).

MANE'Yİ BÜYÜCÜLER İYİLEŞTİRECEK

Bayern Münih'in Werder Bremen'i 6-1 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlık geçiren Mane'nin, maçın ardından yapılan tetkiklerde tendonlarında bir sakatlık olduğu tespit edildi. L'Equipe'in haberine göre Dünya Kupası'nı kaçıracak olan Senegalli yıldız için ülkesinden de açıklama geldi.

Europe 1'e konuşan FIFA'nın Senegalli genel sekreteri Fatma Samoura şunları söyledi:

"Büyücüleri devreye sokacağız. İşe yarar mı bilmiyorum ama onları yine de kullanacağız. Mucizelere ihtiyacımız var. Sadio Mane orada olmalı!"

Sezon başında Liverpool'dan Bayern Münih'e transfer olan Sadio Mane, bu sezon Alman ekibi ile çıktığı 21 maçta 11 gol 4 asistlik performans gösterdi.

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