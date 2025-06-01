'Seni çok Bekledim' dizisinin 'İsmet'i Durul Bazan yeni aşkıyla Bodrum’da ortaya çıktı! 22 yaş küçük meslektaşı Gülsim Ali’yle büyük aşk yaşamıştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
'Seni çok Bekledim' dizisinin 'İsmet'i Durul Bazan yeni aşkıyla Bodrum’da ortaya çıktı! 22 yaş küçük meslektaşı Gülsim Ali’yle büyük aşk yaşamıştı

Seni Çok Bekledim dizisindeki ‘İsmet’ rolüyle adından söz ettirin Durul Bazan, 22 yaş küçük meslektaşı Gülsim Ali ile biten ilişkisinin ardından yeni sevgilisiyle Bodrum’da görüntülendi.

Durul Bazan, "Seni Çok Bekledim" dizisindeki ‘İsmet’ rolüyle dikkat çekmişti.

durul-bazan-yeni-askiyla-bodrumda-ortaya-cikti-yenicag-3.jpg

Kendisinden 22 yaş küçük oyuncu Gülsim Ali ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Bazan’ın 2 yıllık ilişkisi sona erdi. Ünlü oyuncu, yeni sevgilisiyle Bodrum’da el ele görüntülendi.

Aybüke Pusat’ın yerine getirileceği konuşuluyordu! Gülsim Ali sessizliğini bozduAybüke Pusat’ın yerine getirileceği konuşuluyordu! Gülsim Ali sessizliğini bozdu

durul-bazan-yeni-askiyla-bodrumda-ortaya-cikti-yenicag-2.jpg

Maskeli Beşler serisiyle tanınan ve birçok başarılı yapımda yer alan Durul Bazan, oyuncu Gülsüm Ali İlhan ile ilişkisini bitirmişti. 52 yaşındaki sanatçı, Bodrum sokaklarında yeni sevgilisiyle yakalandı.

durul-bazan-yeni-askiyla-bodrumda-ortaya-cikti-yenicag-4.jpg

Gülsim Ali ile 2 yıllık birlikteliği sona eren Durul Bazan, yeni bir aşka başladı.

durul-bazan-yeni-askiyla-bodrumda-ortaya-cikti-yenicag-7.jpg

Bazan, yeni sevgilisiyle Bodrum Merkez’de objektiflere takıldı.

durul-bazan-yeni-askiyla-bodrumda-ortaya-cikti-yenicag-8.jpg

Muhabirleri görünce şaşıran Durul Bazan, “Siz nereden çıktınız yahu!” diyerek espri yaptı.

Ünlü oyuncu Kızılcık Şerbeti'ndeki isimle çok fena dalga geçtiÜnlü oyuncu Kızılcık Şerbeti'ndeki isimle çok fena dalga geçti

durul-bazan-yeni-askiyla-bodrumda-ortaya-cikti-yenicag-9.jpg

Kurban Bayramı öncesi Bodrum’da tatil yaptıklarını belirten Bazan, “Bayramda burası çok kalabalık olur, bu yüzden sezonu erken açtık” dedi.

durul-bazan-yeni-askiyla-bodrumda-ortaya-cikti-yenicag-6.jpg

DURUL BAZAN KİMDİR?

Durul Bazan, 20 Eylül 1972’de İstanbul’da doğdu.

durul-bazan-yeni-askiyla-bodrumda-ortaya-cikti-yenicag-12.jpg

2000’de Çarli İş Başında dizisinde Tarkan rolüyle ekranlara adım atan Bazan, 2001’de Aşkım Aşkım dizisinde Necati’yi oynadı.

durul-bazan-yeni-askiyla-bodrumda-ortaya-cikti-yenicag-13.jpg

2002’de Papatya ile Karabiber filminde Ömer rolünü canlandırdı. Aynı yıl Martılar Açken dizisinde konuk oyuncu oldu ve Lahmacun ve Pizza dizisinde Şemistan karakteriyle yer aldı. Yıldızların Altında dizisinde Hayati’yi oynayarak o yıl dört projede rol aldı.

durul-bazan-yeni-askiyla-bodrumda-ortaya-cikti-yenicag-14.jpg

2003’te Hayat Bilgisi dizisinde Ramadan karakterini, ardından Yuvam Yıkılmasın dizisinde Alpaslan’ı canlandırdı.

durul-bazan-yeni-askiyla-bodrumda-ortaya-cikti-yenicag-15.jpg

2004’te Canım Benim dizisinde Ali rolünü oynayan Bazan, 2005’te Tombala filminde Şakir karakteriyle kamera karşısına geçti.

durul-bazan-yeni-askiyla-bodrumda-ortaya-cikti-yenicag-16.jpg

Aynı yıl Sensiz Olmuyor dizisinde Mino’yu oynadı. 2006’da Emret Komutanım: Şah Mat filminde Yusuf ve Maskeli Beşler: Irak filminde Davi rollerini üstlendi.

2007’de Son Ders: Aşk ve Üniversite filminde Cem, 2009’da Türkler Çıldırmış Olmalı filminde Korsan Ercüment karakterlerini oynadı.

Birçok sinema filminde yer alan Bazan, 2011’de Avrupa Avrupa dizisinde Tekin, 2014’te Kocamın Ailesi dizisinde Cüneyt karakterini canlandırdı.

Son Haberler
Bursa’da Nâzım Hikmet yılı: Müşküle’deki anma etkinlikleri başladı!
Bursa’da Nâzım Hikmet yılı: Müşküle’den anlamlı anma!
Dünyanın en güzel kadını seçildi! Miss World 2025 tacıyla zirvede
Dünyanın en güzel kadını seçildi! Miss World 2025 tacıyla zirvede
Özel okullar ateş pahası: Londra’da çocuk okutmak, Türkiye’den daha hesaplı
Özel okullar ateş pahası: Londra’da çocuk okutmak, Türkiye’den daha hesaplı
Kurban Bayramı öncesi jandarmadan vatandaşa dolandırıcılık uyarısı
Kurban Bayramı öncesi jandarmadan vatandaşa dolandırıcılık uyarısı
Aziz Yıldırım her an adaylığını açıklayabilir! İşte toplanan imza sayısında son rakam...
Aziz Yıldırım her an adaylığını açıklayabilir! İşte toplanan imza sayısında son rakam...