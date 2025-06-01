'Seni çok Bekledim'in 'İsmet'i Durul Bazan yeni aşkıyla Bodrum’da ortaya çıktı! 22 yaş küçük meslektaşı Gülsim Ali’yle büyük aşk yaşamıştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
'Seni çok Bekledim'in 'İsmet'i Durul Bazan yeni aşkıyla Bodrum’da ortaya çıktı! 22 yaş küçük meslektaşı Gülsim Ali’yle büyük aşk yaşamıştı

Seni Çok Bekledim dizisindeki ‘İsmet’ rolüyle adından söz ettirin Durul Bazan, 22 yaş küçük meslektaşı Gülsim Ali ile biten ilişkisinin ardından yeni sevgilisiyle Bodrum’da görüntülendi.

Durul Bazan, "Seni Çok Bekledim" dizisindeki ‘İsmet’ rolüyle dikkat çekmişti.

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Kendisinden 22 yaş küçük oyuncu Gülsim Ali ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Bazan’ın 2 yıllık ilişkisi sona erdi. Ünlü oyuncu, yeni sevgilisiyle Bodrum’da el ele görüntülendi.

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Maskeli Beşler serisiyle tanınan ve birçok başarılı yapımda yer alan Durul Bazan, oyuncu Gülsüm Ali İlhan ile ilişkisini bitirmişti. 52 yaşındaki sanatçı, Bodrum sokaklarında yeni sevgilisiyle yakalandı.

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Gülsim Ali ile 2 yıllık birlikteliği sona eren Durul Bazan, yeni bir aşka başladı.

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Bazan, yeni sevgilisiyle Bodrum Merkez’de objektiflere takıldı.

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Muhabirleri görünce şaşıran Durul Bazan, “Siz nereden çıktınız yahu!” diyerek espri yaptı.

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Kurban Bayramı öncesi Bodrum’da tatil yaptıklarını belirten Bazan, “Bayramda burası çok kalabalık olur, bu yüzden sezonu erken açtık” dedi.

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DURUL BAZAN KİMDİR?

Durul Bazan, 20 Eylül 1972’de İstanbul’da doğdu.

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2000’de Çarli İş Başında dizisinde Tarkan rolüyle ekranlara adım atan Bazan, 2001’de Aşkım Aşkım dizisinde Necati’yi oynadı.

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2002’de Papatya ile Karabiber filminde Ömer rolünü canlandırdı. Aynı yıl Martılar Açken dizisinde konuk oyuncu oldu ve Lahmacun ve Pizza dizisinde Şemistan karakteriyle yer aldı. Yıldızların Altında dizisinde Hayati’yi oynayarak o yıl dört projede rol aldı.

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2003’te Hayat Bilgisi dizisinde Ramadan karakterini, ardından Yuvam Yıkılmasın dizisinde Alpaslan’ı canlandırdı.

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2004’te Canım Benim dizisinde Ali rolünü oynayan Bazan, 2005’te Tombala filminde Şakir karakteriyle kamera karşısına geçti.

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Aynı yıl Sensiz Olmuyor dizisinde Mino’yu oynadı. 2006’da Emret Komutanım: Şah Mat filminde Yusuf ve Maskeli Beşler: Irak filminde Davi rollerini üstlendi.

2007’de Son Ders: Aşk ve Üniversite filminde Cem, 2009’da Türkler Çıldırmış Olmalı filminde Korsan Ercüment karakterlerini oynadı.

Birçok sinema filminde yer alan Bazan, 2011’de Avrupa Avrupa dizisinde Tekin, 2014’te Kocamın Ailesi dizisinde Cüneyt karakterini canlandırdı.

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