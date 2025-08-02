Seni gidi seni, çok cin fikirlisin sen Arınç

Bülent Arınç AKP’ye yakın akademisyen ve gazeteci yorumcular için şöyle bir laf etti:

“Küfürük!”

Küfür kelimesini hepimiz biliriz. Ama bu küfürük de nereden çıktı?

Bu kelimeyi Türk Dil Kurumu sözlüğünde ne de dünya dil sözlüğünde bulamadım.

Tek çare bu dedim, Yapay Zekâya sordum,

Sağ olsun J İslami küfrü de sokak jargonu içindeki küfürleri de buldu…

Ancak Küfürük için yapay zeka sistemi çöktü ve itiraf geldi; Yok, bulamadım…

Anladım ki Arınç’ın zekası kadar zekası yok.

İş başa düştü diyerek Allah’ın verdiği zekâmı devreye aldım:

Küfür + Tükürük = Küfürük

Arınç zeki adamdır, hukukçudur.

AKP yandaşları olan akademisyenler, gazeteciler ekranlarda birine doğrudan küfür etse ya da tükürse başı derde girer.

Kamuoyu önünde aleni hakaret ve fiili şiddet.

Arınç bunların hepsini birden elemek için yepyeni bir kelime üretti:

Küfürük!

Ne küfür sayılır ne tükürük…

Ne şiş yansın ne kebap.

Böylece hem onları yerdi hem de hukukî olarak açık bırakmadı.

Maddi, manevi, hakaret nedeniyle tazminat davaları da açamazlar.

Kelime yoksa, hakaret de yok.

Hakim sorar davacılara: “Ne diyerek hakaret etti size?”

Yanıt verirler; “Küfürük” dedi sayın hakim.

Hakim dil uzmanı bilirkişi görevlendirir.

Rapor gelir; “Böyle bir kelime dünya dilleri literatüründe yok…”

Arınç beraat eder.

Yapay Zeka kıskanacak beni çünkü “Küfürük” kelimesinde bir de şu var:

Üfürük

Hani cin çıkaranlar var ya,

Muska yazanlar var ya,

“Dualı su iç, eşin seni terk etmez” diyenler var ya,

“Erkek ya da kız çocuk istiyorsan ayrı muska yaparım” diyenler var ya,

Bunlara ne diyoruz?

Üfürükçü…

Şimdi gözlerinizin önüne yandaş televizyon kanallarını getirin.

Bir yanda Küfürük’çüler var:

Ekranlarda muhalefete adete küfreden, iftira atan, yalan söyleyen yandaş yorumcular

Bir yanda Üfürükçüler var:

Halkı kandırarak enflasyonu, hayat pahalılığını, geçim sıkıntısı gizleyen, AKP’yi yükselten Erdoğan’ı haşa Hz. Peygamber katına yükseltme çabasında olan yorumcular.

İşte Arınç’ın bir taşla birkaç kuş vurması bu kelime ile gerçekleşti: Küfürük…

Ey Arınç!..

Seni gidi seni, çok cin fikirlisin!..

Uyduruk bir kelimeyle beni hem güldürdün hem düşündürdün.

Ben de bu yeni kelimeyi Türk siyasi ve mizahi literatürüne armağan ediyorum:

Küfürükçü: Ekranda hem küfür hem tükürük saçarak üfüren yandaş yorumcular.

Yeniçağ TV’de her pazartesi saat 13.00’de, “siyasi ve mizahi” canlı yayını yapan sanatçı Bahadır Tokmak’a da muhteşem bir pas attı Arınç.

Değerli Okurlarım,

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