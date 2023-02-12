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  • Seni gözlerinden, yanaklarından öperiz çocuk... 128 saat sonra kurtarıldı. Seni kurtaranlara minnettarız...

Seni gözlerinden, yanaklarından öperiz çocuk... 128 saat sonra kurtarıldı. Seni kurtaranlara minnettarız...

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde Hatay'da enkaz altında kalan bir bebeğe, 128 saat sonra sağ ulaşıldı.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 01:30
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Seni gözlerinden, yanaklarından öperiz çocuk... Seni kurtaranlara minnettarız...

Seni gözlerinden, yanaklarından öperiz çocuk... 128 saat sonra kurtarıldı. Seni kurtaranlara minnettarız...
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Hatay'da enkaz altında kalan bir bebeğe, 128 saat sonra sağ ulaşıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesine giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yıkıntılar arasında hayatta kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan bir apartmanın enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını bir noktada yoğunlaştırdı.

Ekipler, çalışma sonucunda 2 aylık olduğu tahmin edilen bir bebeği, 128 saat sonra yıkıntıların altından kurtarmayı başardı.

Bebek, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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