“Seninleyiz Ferdi Başkanım” pankartı hastane duvarına asıldı

Yoğun bakımda tedavisi süren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e, hastane duvarına asılan pankartla destek mesajı verildi.

Elektrik çarpması sonucu ağır yaralanarak yoğun bakıma alınan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in tedavisi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde sürerken, sevenlerinden anlamlı bir destek geldi.

Zeyrek’in sağlık durumunu yakından takip eden vatandaşlar, hastane bahçesinde bir dayanışma örneği sergiledi. Hastane binasının dış cephesine, üzerinde Başkan Zeyrek’in fotoğrafı ile birlikte “Seninleyiz Ferdi Başkanım” yazılı büyük bir pankart asıldı.