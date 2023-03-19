Dünyaca ünlü sanatçılardan Türkiye'ye görüntülü destek mesajı: Seninleyiz Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ortaya konulan küresel dayanışma ve yardım seferberliğinden hareketle uluslararası kamuoyuna yönelik "Seninleyiz Türkiye" (We Stand With Türkiye) kampanyası başlatıldı.

TANINMIŞ MEYDANLAR IŞIKLANDIRILDI

Afete yönelik dayanışmayı artırmak amacıyla New York'ta Times Meydanı gibi önemli meydanlarda ve ledli mobil kamyonlar aracılığıyla dış mekan ilanları yayınlandı. Ülkelerin önemli gazetelerinde de "We Stand Türkiye" sloganlarıyla ilanlara yer verildi.

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK MESAJI

Diğer taraftan aralarında BM Genel Sekreteri Antonia Guterres, dünyaca tanınmış oyuncular Morgan Freeman Aamir Khan, Reshat Strik, şarkıcı Jamala, Yasmin Levy, Della Miles, sporcu Matwe Middelkoop'un da aralarında bulunduğu ünlü isimlerin Türkiye'ye destek mesajlarını içeren videolar farklı mecralarda paylaşıma sunuldu. Kaynak: AA