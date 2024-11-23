Şenol Babuşcu 500 TL'lik banknot için tarih verdi. Ne zaman basılacağı merak ediliyordu

''Enflasyon artınca yüksek banknot çıkarılır. 5 bin liralık banknotlar çıkarılmalı'' açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken Finans uzmanı Şenol Babuşcu 500 liralık banknotun ne zaman basılacağını açıkladı.

Finans uzmanı Şenol Babuşçu'dan dikkat çeken 5 bin TL'lik banknot çıkışı

Bankalarda görevli personelin bavullarla gelen paraları saymakla günlerini geçirdiklerini iddia eden Finans Uzmanı Prof.Dr. Şenol Babuşcu, 500 liralık banknotun basılacağı tarih olarak gelecek yılın ilk aylarını işaret etti. Babuşcu paylaşımında 2025 'te 500 TL'lik banknotların basılacağını iddia etti. Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr Şenol Babuşcu bu konu hakkında hazırlıkların tamamlandığını iddia etti.paylaşımda şunlarını belirtti:

Babuşcu paylaşımında Merkez Bankası’nın 500 TL basmak için hazırlıklarını tamamladığını paylaştı.

Babuşcu şunları söyledi:

"200 TL'lik banknotun en parlak yılı 2024 oldu. 2025 yılında artık yeni daha büyük banknot geliyor. Merkez Bankası hazırlıkları tamamladı. 2025 yılı ilk aylarında 500 TL'lik banknot basılıyor"