Şenol Babuşçu yıl sonu için doların yönünü yeniden çizdi

"REZERV POLİTİKASI DEĞİŞMEYECEKTİR"

Merkez Bankası’na ilişkin görüşlerini de paylaşan Babuşçu, rezervlerde yaşanan pozitif gelişmelerin politikanın değişmesine neden olmayacağını ifade etti ve "Merkez Bankası'nın rezerv politikasında değişiklik yapması için belirli bir seviyeye ulaşılması gerekiyor. Şu an 2-3 milyar dolarlık bir artı rezerv var. Bu iki üç milyar dolarlık rezerv, 50 milyar 60 milyar 70 milyar 80 milyar dolar açıklığı takdirde politikasını değiştirecektir" ifadelerini kaydetti.