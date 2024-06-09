Şenol Babuşçu yıl sonu için doların yönünü yeniden çizdi

Şenol Babuşçu yıl sonu için doların yönünü yeniden çizdi
Düzenleme: Kaynak: Cumhuriyet

Yabancılar, TL varlıkların yarattığı carry trade ile kar elde etme fırsatını kaçırmıyor. Prof. Dr. Şenol Babuşcu, Merkez Bankası'nın rezervlerindeki artışı değerlendirdi ve yabancı yatırımcıların Türkiye ekonomisindeki riskine dikkat çekerek dolar/TL kuru hakkındaki yılsonu tahminini paylaştı.

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Şenol Babuşçu yıl sonu için doların yönünü yeniden çizdi 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), swap hariç net rezervlerinin yaklaşık 4 yılın ardından ilk kez pozitif bölgeye geçti ve son 2 ayda swap hariç net rezervler 67 milyar dolar artış gösterdi. Prof. Dr. Şenol Babuşcu, sıcak paranın Türkiye ekonomisine maliyetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve Merkez Bankası rezervlerindeki artışın tamamının yabancı sermaye girişinden kaynaklanmadığının altını çizdi.

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Şenol Babuşçu yıl sonu için doların yönünü yeniden çizdi 2

''25 MİLYAR DOLARLIK KISIM SICAK PARADAN GELDİ''

Son dönemdeki rezerv artışının yalnızca 25 milyar dolarlık kısmının sıcak para girişinden geldiğini ifade eden Babuşçu, sıcak paranın maliyetinin tahmin edilenden daha düşük olabileceğini belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervlerindeki artışın sıcak para girişinden kaynaklanmadığını vurgulayan Babuşçu, yatırımcı algısındaki herhangi bir değişikliğin sıcak paranın hızla çekilmesine ve döviz kurunda dalgalanmalara neden olabileceğini söyledi.

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Şenol Babuşçu yıl sonu için doların yönünü yeniden çizdi 3

Babuşçu, bu durumun kalıcı olmayabileceği noktasında uyarılarda bulundu ve makroekonomik istikrarın ve yatırımcı güveninin artırılmasının sıcak para girişinin sürdürülebilirliği için kritik önem taşıdığını ifade etti.

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Şenol Babuşçu yıl sonu için doların yönünü yeniden çizdi 4

CARRY TRADE İŞLEMİNDEN NASIL PARA KAZANILIYOR?

Prof. Dr. Babuşcu, Carry Trade işlemlerinden nasıl para kazanıldığını örneklendirerek açıkladı: Babuşçu, "Bir ABD’li yatırımcı kendi ülkesindeki bir bankadan 1.000.000 dolar yıllık %4 faiz oranı ile 3 aylık borçlanmış olsun. Bu yatırımcı Türkiye’ye parasını getirip 1 dolar=32 TL’den TL’ye çevirdiğinde 32.000.000 TL elde etmiş olacak.” ifadelerini kullandı.

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Şenol Babuşçu yıl sonu için doların yönünü yeniden çizdi 5

Babuşçu, “Bu TL’yi örneğin yüzde 40 faiz oranı ile 3 ay vadeli hazine bonosuna yatırsın. 3 ay sonunda kurun değişmemiş olduğunu ve ABD’li yatırımcının parasını faizi ile birlikte alarak ülkesine döndüğünü varsayarsak: Yatırımcının elinde vade sonunda (3. ay sonunda faiz 32.000.000 x %40/4) 3.200.000 TL faiz ile birlikte toplam 35.200.000 TL olacak.” ifadelerini kaydetti.

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Şenol Babuşçu yıl sonu için doların yönünü yeniden çizdi 6

Örneklendirmesine, “Kurun aynı kaldığını varsaydığımıza göre toplam tutarı dolara dönüştürdüğünde alacağı rakam 35.200.000/32=1.100.000 dolar.ABD’de borçlandığı bankaya ödeyeceği tutar anapara borcu ve faiz ile birlikte(3 ay vade için faiz %4/4= 10.000 $) 1.010.000 dolar.” ifadeleriyle devam eden Babuşçu, “Dolayısıyla bu yatırımcının 3 ay vadede bu işlemden kazancı 1.100.000-1.010.000=90.000 dolar. $ cinsinden 3 aylık kazancı (90.000/1.000.000) %9 yıllık basit olarak ise %36 olur." açıklamasında bulundu.

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Şenol Babuşçu yıl sonu için doların yönünü yeniden çizdi 7

"REZERV POLİTİKASI DEĞİŞMEYECEKTİR"

Merkez Bankası’na ilişkin görüşlerini de paylaşan Babuşçu, rezervlerde yaşanan pozitif gelişmelerin politikanın değişmesine neden olmayacağını ifade etti ve "Merkez Bankası'nın rezerv politikasında değişiklik yapması için belirli bir seviyeye ulaşılması gerekiyor. Şu an 2-3 milyar dolarlık bir artı rezerv var. Bu iki üç milyar dolarlık rezerv, 50 milyar 60 milyar 70 milyar 80 milyar dolar açıklığı takdirde politikasını değiştirecektir" ifadelerini kaydetti.

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Şenol Babuşçu yıl sonu için doların yönünü yeniden çizdi 8

YIL SONU TAHMİNİ

Dolar/TL kurunun yılsonu itibarıyla 38 TL civarında olacağını tahmin eden Babuşçu, Merkez Bankası'nın spesifik bir döviz kuru hedefi olmadığını ifade etti ve "Merkez Bankası'nın bu şekilde bir hedefi yok ama benim tahminim dolar kuru yıl sonu itibariyle 38 lira civarında oluşacak. 40 lira seviyesine ulaşma olasılığı ise oldukça düşük" ifadelerini kullandı.

NOT: YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

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