Şenol Babuşçu yıl sonu için doların yönünü yeniden çizdi

''25 MİLYAR DOLARLIK KISIM SICAK PARADAN GELDİ''
Son dönemdeki rezerv artışının yalnızca 25 milyar dolarlık kısmının sıcak para girişinden geldiğini ifade eden Babuşçu, sıcak paranın maliyetinin tahmin edilenden daha düşük olabileceğini belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervlerindeki artışın sıcak para girişinden kaynaklanmadığını vurgulayan Babuşçu, yatırımcı algısındaki herhangi bir değişikliğin sıcak paranın hızla çekilmesine ve döviz kurunda dalgalanmalara neden olabileceğini söyledi.